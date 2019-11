Der FC Thun ist anders – bleibt er es?

Lüthi sieht es als eine der Pflichten des Vereins an, seine Mitglieder auch mit Bereichen zu konfrontieren, die nicht unmittelbar mit Fussball zu tun haben. «Engagement» – das ist in der Philosophie der Thuner ein Begriff von grosser Bedeutung: Flüchtlinge zu Spielen einladen, mit behinderten Menschen trainieren, einen vertieften Einblick in die Welt der sozialen Medien erhalten, in einem Knigge-Kurs Umgangsformen mit Mitmenschen aufgezeigt bekommen. Und nun also dieser Abend in Steffisburg, an dem ein Ernährungsberater mit seinem Referat Denkanstösse vermittelt.

Pragmatisch statt nervös

Der FC Thun tickt anders als andere, seine Führung lässt sich nicht so rasch aus dem Gleichgewicht bringen. Lüthi ist der Präsident mit vielen Ideen und einer, der nicht einfach brav alles abnickt, was die Swiss Football League vorgibt; Andres Gerber überzeugt als Sportchef seit 2009; und Marc Schneider ist der Trainer, der klaglos hinnimmt, dass regelmässig das beste Personal verkauft werden muss. Die drei legen Wert auf Teamwork.

Der Mannschaft läuft es seit geraumer Zeit allerdings gar nicht gut. Die Realität: 6 Punkte in 12 Spielen, 10. und letzter Tabellenplatz, harmlosester Angriff der Liga (10 Tore), schlechteste Abwehr (26), sieglos seit dem 11. August und am Mittwoch das Aus im Cup-Achtelfinal in Winterthur.

Es stellen sich unweigerlich Fragen: Behält die Clubleitung ihre Unaufgeregtheit bei, mit der sie bis jetzt noch jeder Baisse begegnete? Bleibt sie auch anders, wenn weitere Niederlagen die Situation verschärfen und den Druck auf den Trainer erhöhen?

«Ich bin kein Egoist. Stelle ich fest, es liegt am Trainer, dann räume ich mein Büro.»Trainer Marc Schneider

Donnerstag, der Morgen nach dem 0:1 von Winterthur. Oben in den Büroräumlichkeiten der Stockhorn-Arena wird ein 15-minütiges Video mit Gerber aufgenommen. Der Sportchef nimmt Stellung zur Krise, appelliert an die Fans, verteidigt den Trainer. Er sagt, man sei weiterhin sehr von Schneider überzeugt. Ja, er sagt: «sehr».