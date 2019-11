Der Euro-Airport glänzt und ärgert

Ganz anders die Leistungsbereitschaft bei den Billigfliegern. Fleissige ­Manager tüfteln Tag und Nacht an der Kostenrechnung, sie schulen das Personal entsprechend und reizen jede Möglichkeit aus, damit sie auch dann noch Geld verdienen, wenn der Gast ausnahmsweise mal für 19 Franken nach Spanien jettet. Ist je mal ein Flug ausgefallen, weil man keine Piloten auftreiben konnte? Was bei den SBB an der Tagesordnung ist, wäre im knallharten Markt der ­Fliegerei undenkbar.

Das Netz der Schweizer Bahn ist ­ungefähr zu 25 Prozent ausgelastet, jenes der Billigflieger zu 80 Prozent, eine hervorragende Quote.

So effizient die fliegenden Kolosse auch sind, so hart die Manager kalkulieren: Flugzeuge sind schlecht für die Umwelt. Das Verbrennen von Kerosin setzt CO 2 frei, das sich in der Atmosphäre wie eine Wärmedecke um die Welt spannt. Schätzungsweise eine Milliarde Tonnen CO 2 werden pro Jahr durch die Branche freigesetzt.

Das sind zwar nur 3 Prozent aller Emissionen weltweit, doch weil Flugzeuge neben CO 2 auch Stickoxide und andere Gase rausblasen, sind sie Dreckschleudern. In dieser Woche wurde bekannt, dass viele Fluglinien ihre Maschinen bewusst mit zu viel ­Kerosin betanken, um am Zielflug­hafen Geld zu sparen. Das belastet die Umwelt zusätzlich und schürt den Verdacht, dass es der Branche nicht um saubere Luft geht, sondern um blanke Geldgier.

ie Flughafenverantwortlichen haben das Thema Lärmschutz in den letzten Jahren verschlafen

Längst sind Ingenieure daran, die Verbrennungsaggregate der Jets weiter zu entgiften, aber zaubern können auch sie nicht. Wer den Flugverkehr einschränken will, muss bereit sein, in die Tasche zu greifen; jede Massnahme zugunsten der Umwelt ist mit einem Preisschild versehen. Grundsätzlich sind die meisten Billette immer noch zu billig auf dem Markt. Mit den Mehreinnahmen – auch eine Ticketsteuer ist in Zukunft wohl zwingend – könnten die Airlines Technologien unterstützen, die Flugzeuge leiser und klimaneutrales Reisen möglich machen.

Keinen Handlungsspielraum bieten die Flugpläne. Sie sind längst ausgereizt. Womit wir beim zweiten grossen Thema wären: der Lärmbelästigung. Tausende von Anwohnern in Allschwil und Binningen kämpfen seit Jahren dagegen an. Sie fordern zwischen 23 Uhr und 6 Uhr morgens eine Nachtruhe, die der Euro-Airport nur selten einhält. Verspätungen am Boden, technische Störungen, verstopfte Slots oder personelle Engpässe bei der Zollabfertigung sorgen in ganz Europa regelmässig für Verspätungen – fast so schlimm wie bei den SBB.