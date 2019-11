Demokraten folgen dem Nixon-Drehbuch

Das ist das Drehbuch, das den US-Demokraten vorschwebt, wenn sie in dieser Woche im Kongress mit den ersten öffentlichen Anhörungen im Ukraine-Skandal beginnen. Sie wollen den Bürgern zeigen, dass Präsident Donald Trump versucht hat, sich auf illegale Art politische Vorteile zu verschaffen. Und dass er dann, nachdem das bekannt geworden war, gelogen und getäuscht hat.

Druck auf Republikaner

Auch wenn in Washington derzeit niemand damit rechnet, dass Trump zurücktritt oder des Amtes enthoben wird, soll der Druck auf die Republikaner, sich gegen ihren Präsidenten zu stellen, gesteigert werden. Die meisten Fakten, um die es gehen wird, sind bekannt: Trump hat die Ukraine zu Ermittlungen gegen den demo­kratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden sowie dessen Sohn Hunter gedrängt. Der Anwalt und Lobbyist Hunter Biden war in den Jahren nach 2014 für den ukrainischen Gaskonzern Burisma tätig. Sein Vater war damals US-Vizepräsident. In dieser Rolle hatte er von Kiew die Entlassung eines Staatsanwalts verlangt, der wegen Korruption gegen Burisma ermittelt hatte. Zwar gibt es keine Belege dafür, dass Biden dadurch seinem Sohn helfen wollte. Trump behauptet dennoch, dass dahinter eine Verschwörung der Bidens stecke.

Und deswegen hat Trump von der Regierung in Kiew über verschiedene Kanäle gefordert, dass diese staatsanwaltliche Untersuchungen gegen Burisma und die Bidens einleiten solle. In mindestens einem Fall hat sich der Präsident selbst eingeschaltet – Ende Juli in einem Telefonat mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodimir Selenski.

Trump bestreitet Vorwürfe

Als Druckmittel setzte Trump zwei Dinge ein: Zum einen liess er Selenski wissen, dass dieser erst im Weissen Haus empfangen werden würde, wenn er sich öffentlich zu Ermittlungen gegen die Bidens verpflichtet habe; zum anderen stoppte das Weisse Haus im Sommer dieses Jahres die Auszahlung von knapp 400 Millionen Dollar an US-Militärhilfe an Kiew. Das Geld sollte offenbar erst fliessen, wenn Selenski die Untersuchungen gegen Biden angekündigt hatte.

Daraus ergibt sich folgende Sachlage: Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika hat ganz offensichtlich sein Amt und seine Macht missbraucht, um eine ausländische Regierung dazu zu bewegen, ein Jahr vor der Wahl juristisch gegen einen seiner prominentesten innenpolitischen Gegner vorzugehen. Das ist nicht nur politisch höchst verwerflich, sondern verstösst wohl auch gegen die US-Wahlgesetze. Kein Wunder also, dass die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump angestrengt haben.