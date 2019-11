Doppeltes Nein zu Sozialhilfe-Vorlage nicht ausgeschlossen

Doch der Reihe nach. Die genannte Volksinitiative wurde unter der Federführung von Caritas beider Basel und der ATD Vierte Welt Region Basel sowie Persönlichkeiten wie Ruedi Brassel, CVP-Landrätin Béatrix von Sury, Josef Thali und Claude Hodel lanciert. Sie verlangt die Einführung von Ergänzungsleistungen für bedürftige Familien, um deren Armut zu mildern. In den Genuss der Leistungen sollen ­Familien mit Kindern bis zum 16. Lebensjahr kommen, die trotz Erwerbseinkommen unter der Armutsgrenze leben, sogenannte Working-Poor-Familien also.

Tiefer Schwelleneffekt

Für die Berechnung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen sollen insbesondere die Höhe des Einkommens, die Anzahl Kinder und die Gesamtzahl der in der Familie lebenden Personen massgebend sein. Ein Arbeitsanreiz soll jederzeit bestehen, allerdings mit tiefem Schwelleneffekt. Das heisst: Erwerbsarbeit und höherer Lohn mit entsprechend reduzierten Ergänzungsleistungen dürfen nicht dazu führen, dass das verfügbare Einkommen tiefer ausfällt als vor der Reduktion.

Die Initiantinnen und Initianten machen geltend, dass im Baselbiet 17000 Menschen unter dem sozialen Existenzminimum leben, davon 6000 Personen unter 17 Jahren. Weiter führen sie ins Feld, dass sich die Ergänzungsleistungen bei der AHV und IV bewährt haben. Ebenso weisen sie auf die diesbezüglichen positiven Erfahrungen in den Kan­tonen Waadt, Tessin, Genf und ­Solothurn. Und schliesslich wird argumentiert, dass Ergänzungsleistungen zu sinkenden Sozialhilfekosten führen würden. Im Kanton Waadt etwa habe bei der Sozialhilfe mehr Geld gespart werden können, als man für die Ergänzungsleistungen aufwenden musste.

Regierung und Landrat lehnten die Volksinitiative dennoch ab – vor allem mit dem Argument, eine zusätzliche Leistung ohne Einbettung in die übrigen ergebe keinen Sinn. Der Regierungsrat präsentierte daher einen Gegenvorschlag, der im Wesentlichen zum Ziel hat, erst mit einer Analyse des Ist-Zustands den ­Bedarf abzuklären. Das heisst: Eine neue Leistung soll erst dann eingeführt werden, wenn die «erforderlichen Entscheidungsgrundlagen» vorliegen.

«Diese sind momentan in Erarbeitung», schreibt die Regierung in den Abstimmungsunterlagen. Und damit sichergestellt ist, dass die eingesetzten Mittel verhältnismässig sind und Wirkung zeigen, brauche es eine umfassende Armutsstrategie. Diese werde, so die Regierung weiter, gemeinsam mit der Fachhochschule Nordwestschweiz ­erstellt.