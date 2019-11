Medizin fürs Quartier

Um allfälliger Verwirrung entgegenzuwirken: Das Café-Restaurant Gellert befindet sich an der Urs-Graf-Strasse 17 und hat nur was den Namen angeht eine gewisse Ähnlichkeit mit dem eingangs erwähnten, modernden Häuser-Ensemble. Das «Gellert» zeichnet sich aber durch eine Besonderheit aus: Es ist eng mit der nebenstehenden Apotheke verbunden, die seit rund 20 Jahren von Stéphane Haller geführt wird. Und das kommt so:

«Als ich damals die Gellert-Apotheke übernahm, war in dem Pavillon, der zur Apotheke gehört, ein Brillengeschäft», sagt Stéphane Haller. Dann sei eine Zeit lang ein Architekt im Pavillon gewesen, dann ein Schulungsraum, bis vor fünf, sechs Jahren eine Quartierbewohnerin auf die Idee gekommen sei, ein Café einzurichten. Vorübergehend wurde das Café Restaurant dann von der Metzgerei Zieren geführt. Seit rund einem Jahr gilt ein neues Regime. Inhaber ist nach wie vor ­Stéphane Haller, aber als Geschäftsführerin des Café-Restaurants hat er Astrid Bertschy eingesetzt. In der Küche waltet Frank Krömer seines Amtes.

Ein bisschen versteckt

Das Essen ist gutbürgerlich. Wir hatten das Tagesangebot – Läberli und Rösti (Fr. 32.–) – sowie den Zander auf Kürbis (Fr. 28.–), der fester Teil der Abendkarte ist; dazu einen Primitivo zu acht Franken pro Deziliter. Beide Teller wurden mit reichlich Gemüse serviert. Es ist währschafte Kost, nicht Haute Cuisine. Die Portionen sind angemessen, der Service aufmerksam. Weil das «Gellert» etwas versteckt liegt – eine grössere Leuchtreklame wurde Haller verwehrt –, wird das Café-Restaurant bis anhin vorwiegend von den «Eingeweihten», das heisst: den Quartierbewohnern, genutzt. Was kein Fehler ist. Denn im Gellert eine Beiz zu finden, ist leider eine Kunst für sich. Das gastronomische Angebot ist dünn, viel zu dünn. Deshalb: Chapeau, Stéphane Haller! Gute Idee.

Und mit saisonalen Angeboten wie einer Metzgete morgen Abend, Fondue-Abenden im Dezember (mit Käse von der Fromagerie Marsens) und Raclette-Abenden im Januar (mit Käse aus dem Turtmann-Tal im Wallis) hat das neue «Gellert» einiges zu bieten. Um mit einem Kalauer aufzuhören: Haller mag ein Apotheker sein, aber die Preise im Restaurant sind sehr vernünftig.

Gellert Café Restaurant, Urs-Graf-Strasse 17, 4052 Basel, 061 311 55 90, Di–Sa 9–22 Uhr. www.cafe-restaurant-gellert.ch