Das Internet – ein Paradies für Frauenhasser

Rickli hat bis vor Bundesgericht dafür gekämpft, dass die Verfasser wegen sexueller Belästigung verurteilt werden. Doch nun ist sie abgeblitzt. Mit der Begründung, dass das Opfer laut Gesetz die Belästigung «unmittelbar wahrnehmen» müsse. Bei Rickli sei dies nicht der Fall gewesen, da die Rapper ihr den Song nicht direkt schickten, sondern sie erst über soziale Medien darauf aufmerksam wurde. «Ihr (Natalie Rickli) stand es – im Gegensatz zu direkten Äusserungen gegenüber einem anwesenden Opfer – offen, den Text anzuhören bzw. zu lesen oder dies zu unterlassen.» So argumentierten die Richter des Berner Obergerichts, die den Fall davorzu beurteilen hatten.

Ein Entscheid, der in der heutigen Zeit nicht nachvollziehbar ist. In der sexuelle Belästigung zu grossen Teilen im Internet stattfindet, wo Frauen und bereits Mädchen sexuell diffamiert, angegriffen, blossgestellt und bedrängt werden. Wer meint, dass sie dies einfach ignorieren könnten, irrt. Der Logik nach dürften dann auch Beschimpfungen überall veröffentlicht werden. Und doch gibt es hier einen Schutz.

Bei der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz gilt, dass das Empfinden des Opfers, nicht die Absicht des Täters ausschlaggebend ist. Sogar wenn es einer gar nicht fies meint, handelt er also fehlbar. Und in Ricklis Fall? Man kann sich nur schwer vorstellen, dass eine Frau, an die solche Songzeilen gerichtet werden, dies nicht als sexuellen Übergriff empfindet. Sich nicht davor ekelt, sich nicht beschmutzt fühlt – auch wenn die Täter nicht im selben Raum stehen.

Das Kriterium der unmittelbaren Wahrnehmung mag zu dem Zeitpunkt berechtigt gewesen sein, als der Straftatbestand der sexuellen Belästigung formuliert wurde. Heute müsste er aber zwingend so ausgelegt werden, dass auch Angriffe in sozialen Medien darunter fallen, die nicht direkt an das Opfer geschickt werden. Dazu kommt, dass man Inhalte, die man ins Netz stellt, sowieso immer an alle adressiert. Das weiss jeder, der einmal verfolgt hat, wie eine Sache viral geht.

Wenn man an all die Mädchen und Frauen denkt, denen dasselbe passiert wie Rickli, ist es schwer zu verdauen, dass die Rapper als Sieger hervor-gehen. Immerhin stellte das Gericht üble Nachrede fest und verurteiltedie Angeklagten deswegen. Auch wird der Vorwurf der Verleumdung noch einmal geprüft.

Frauen können wohl trotzdem nicht verstehen, dass die Beschimpfung bestraft wird, der sexuelle Teil jedoch nicht. Es können aber wohl auch nur Frauen nachvollziehen, was ein solcher Angriff mit einem macht. Dass es etwas mit uns macht, wissen aber auch gewisse Männer, sonst würden sie es gar nicht gegen uns einsetzen. Es ist an der Zeit, dies zu bestrafen. Sonst bleibt das Internet für Frauenhasser ein Paradies.