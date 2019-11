«Das Dampfen» – doch nicht so harmlos?

Sie sind ihnen sicher schon begegnet: Menschen, die eine elektronische Zigarette, auch Vaporizer genannt, wortwörtlich «dampfen». Aufgeschreckt wurde ich durch den Bericht einer Bekannten, die mir erzählte, dass eine solche E-Zigarette, was sehr selten sei, im Mund ihres Sohnes explodiert sei mit nachfolgenden schweren Schäden an seinen Zähnen. Was ist überhaupt eine E-Zigarette? Eine elektrisch beheizte Wendel bringt ein Liquid zum Verdampfen. Im Unter-schied zur herkömmlichen Zigarette findet kein Verbrennungsprozess statt.