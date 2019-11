Französische Jasskarten sind mir ein Graus

Aufgewachsen in der Ostschweiz und jass-sozialisiert durch Grosseltern aus dem Glarnerland, stellte mich dies vor eine gewaltige Herausforderung. Französische Jasskarten brauchen wir in unseren Breitengraden höchstens für Spiele wie «Scala 40», «Rommé» oder vielleicht noch «Tschau Sepp». Kinderspiele. Wer erwachsen ist, jasst mit Schweizer Karten.

Da sass ich nun also in einer Bar am Rheinknie – in unmittelbarer Nähe zu dem Land, das für die grässlichen Karten verantwortlich ist – und zermürbte mein diagonales Gegenüber, weil ich dauernd Ecke und Herz verwechselte. Mit diesen winzigen Symbolen ist das ja auch kein Wunder! Sind französische Jasskarten eigentlich als Werbemassnahme für ein Brillengeschäft entstanden?, fragte ich mich zunehmend frustriert. Werden sie vielleicht auch als «Sehtest zum Selbstmachen» verkauft?

Wie sehr wünschte ich mir doch die guten alten Rosen, Schellen, Eicheln und Schilten zurück. So verschieden in ihrer Form, so klar zu unterscheiden in ihrer Farbenpracht, so absolut einzigartig. Während ich also immer wieder die falsche Karte ablegte und sie unter grösster Scham auswechseln musste – eine Todsünde beim Jassen –, sehnten sich meine Spielpartner wohl in die Zeit zurück, als die Frauenquote im Jassclub noch null betrug.

Wo ist denn der Ober?

Ecke und Herz waren nicht mein einziges Problem. Ich suchte auch ständig nach dem Ober. Unter, Ober, König, Ass. Diese Hierarchie wurde mir im Alter von sechs Jahren eingeimpft. Und jetzt hockt da auf einmal eine Dame zwischen all den Herren. Feminismus in allen Ehren, aber die gehört da einfach nicht hin.

Der Rang der Dame unter dem König ist heutzutage politisch ausserdem bestimmt nicht mehr haltbar. Wo bleiben die Juso-Präsidentinnen? Wie konnten sich die patriarchalen französischen Jasskarten so lange vor deren Verbotswahn verstecken? Wo bleibt das Frauenset und die Karten ohne Geschlecht? Ja, und wo ist eigentlich die SVP? Franzosen sind ja schliesslich Ausländer, dann sind es deren Fabrikate ja wohl auch. Kann man die nicht einfach zurück ins Elsass abschieben?