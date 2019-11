Bunt ist besser als weiss, und leise rieselt der Schnee

Derweil im selben Städtchen: Der scheue Tobin (Mitchell Hope) hat sich fest vorgenommen, Angie (Kiernan Shipka) endlich seine Liebe zu gestehen. Doch als sich der coole JP zu ihnen gesellt, hat Tobin das Gefühl, dass er Angie an diesen verliert. Er wird eifersüchtig, verhält sich abweisend. Angie ist verwirrt.

Derweil an anderem Ort im selben Städtchen: Dorrie (Liv Hewson) und Addie (Odeya Rush) sind beste Freundinnen. Doch weil Addie wieder einmal Liebeskummer hat und nur an sich selber denkt, verkrachen sie sich. Es braucht ein Weile, bis sie merkt, was sie verlieren könnte, wenn sie Dorrie fallen lässt.

In genau diesem Städtchen fährt eine schräge Frau (Joan Cusack) mit ihrem Abschleppwagen ihre Runden. Sie kleidet sich in Aluminiumfolie, und man sagt, sie sei Astronautin gewesen. Und es schneit, und es ist kalt, und Weihnachten steht vor der Tür …

Der vor ein paar Tagen bei Netflix aufgeschaltete, neue Weihnachtsfilm «Let It Snow» («Tage wie dieser») des britischen Regisseurs Luke Snellin enthält so ungefähr alles, was man von diesem Genre erwarten darf: unverhoffte Bekanntschaften mit Komplikationen, verschmähte Liebe, späte Einsicht und am Ende Liebe für alle.

«Let It Snow» richtet sich mit seinem sehr jungen Cast – abgesehen von Joan Cusack (57) sind alle Hauptrollen an unter Fünfundzwanzigjährige vergeben worden – an Junge. Alt ist out. Und weiss soll der Schnee sein, aber nicht unbedingt die Besetzung: Isabel Merced hat peruanisches Blut, Shameik Moore ist ein Schwarzer, mehrere asiatische Schauspielerinnen und Schauspieler kommen in Nebenrollen vor. Odeya Rush ist Israelin und Liv Hewson ist sich ihrer Person und so noch unsicher. Alles vertreten in dieser leichtfüssigen Komödie, die ordentlich unterhält aber nicht an (eindeutige) Vorbilder wie «Love, Actually» herankommt.