Bundesgericht ignoriert?

Die Bundesrichter legten auch gleich fest, dass die Schulen höchstens einen Betrag von 10 bis 16 Franken pro Tag verlangen dürfen. Dies entspreche den angeblichen Verpflegungskosten, welche die Eltern durch die Abwesenheit der Kinder einsparten, so das Bundesgericht. Viele Kantone verlangten für Skilager und Schulkolonien aber wesentlich mehr. So auch Basel-Stadt.

Juso drohen mit Klage

Hier betrugen die von den Eltern eingeforderten Beiträge zwischen 350 und 450 Franken. Nach dem Urteil senkte das Erziehungsdepartement den Beitrag zwar auf 125 Franken. Das sind aber immer noch 25 Franken pro Tag, also neun Franken mehr als die vom Bundesgericht vorgegebene Summe. In der Beantwortung einer Interpellation von SP-Grossrätin Franziska Roth erklärt die Regierung, warum das so ist: «Ein ­Tagesbeitrag von 16 Franken der Eltern gegenüber dem per Kalenderjahr 2019 auf 25 Franken gesenkten Tagesbeitrag würde zusätzliche Mehrkosten von 225000 bis 247500 Franken verursachen», so die linksgrüne Basler Regierung.

Damit ignoriere die Basler Verwaltung aber den Beschluss des Bundesgerichts, wie eine betroffene Mutter heute in der «Basellandschaftlichen Zeitung» zitiert wird. Von Verfassungs­widrigkeit ist die Rede, was laut bz sogar Dieter Baur, der Leiter der Volksschulen Basel-Stadt, im Gespräch mit der Mutter zugegeben haben soll. Heute drohten deshalb die Juso Basel-Stadt mit Klage gegen das Erziehungsdepartement und forderten Erziehungsdirektor Conradin Cramer zum Rücktritt auf, wenn er den Bundesgerichtsentscheid nicht umsetze. Die Beiträge der Eltern an die Schullager seien bis heute nicht gesetzeskonform, schreibt Juso-Präsident Nino Russano.

Gegenüber der BaZ weist Dieter Baur zurück, dass Basel sich nicht verfassungskonform verhalte: «Wir ignorieren das Bundesgerichtsurteil nicht. Wir ­haben die Beträge sehr massiv angepasst. So sind wir für die Wintersportlager von 350 Franken auf 125 Franken runter.» Es bleibt aber die Tatsache, dass die Beiträge immer noch höher sind als die vom Bundesgericht festgelegten 16 Franken. «Wir interpretieren das Bundesgerichtsurteil anders», antwortet Baur. «Ähnlich wie auch die Kantone Bern und Zürich interpretieren wir das Urteil so, dass wir einen gewissen Spielraum haben. Zürich verlangt 22 Franken pro Tag, Bern 25 Franken. Da wir die Möglichkeit von Ermässigungen nach unten kennen, denken wir, dass wir uns im Rahmen des Bundesgerichtsurteils bewegen. Das Urteil legt auch keinen Maximalbeitrag fest, das stimmt nicht.»

Nicht in Stein gemeisselt

Sowieso gehe es um Feinheiten, erklärt Baur und verweist auf die Formulierung des Urteils: «Da steht: ‹Der maximal zulässige Betrag dürfte sich abhängig vom Alter des Kindes zwischen 10 und 16 Franken pro Tag bewegen.› Man beachte das ‹dürfte›, den Konjunktiv. Die Zahl ist nicht in Stein gemeisselt. Das Urteil bezieht sich auf die Situation im Kanton Thurgau, und die ist bei uns nicht gleich. Wir haben Möglichkeiten zur Unterstützung von Kindern aus einkommensschwachen Familien, die der ­Thurgau nicht kennt.» So gebe es in Basel Subventionen, die sich aus der Krankenkassen-Prämienverbilligung der betroffenen Familien ableiteten. «Es gibt noch eine andere Möglichkeit: In Härtefällen können die Schulen aus ihren Schulfonds Subventionen sprechen», so Baur.

Das Bundesgerichtsurteil hatte übrigens schweizweit die Folge, dass die Durchführung von Schulkolonien infrage gestellt wurde. In Basel sei das nicht so, betont Dieter Baur: «Im Moment sind die Kosten gedeckt. Dank einem Beitrag des Grossen Rats können wir die obligatorischen Wintersportlager noch durchführen.»