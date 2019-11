Büttiker zu Land, zu Luft und jetzt auf Wasser

Andreas Büttiker wird den Sitz von Martina Gmür erben, die per Ende Jahr für den scheidenden früheren SBB-Boss Benedikt Weibel an die Spitze des Hafen-Verwaltungsrats rückt. Dies teilt die Baselbieter Regierung in einem Communiqué am Dienstag mit.

Büttiker hatte per Ende 2017 den Verwaltungsrat des Euro-Airports verlassen und gab damals «Zeitgründe» an. «Das Mandat als Vizepräsident beim Flughafen forderte 25 Prozent meiner Zeit – viel mehr, als ich erwartet hatte.» Nun geht es vom Flughafen zum Rheinhafen. Dort rechne er mit einem Arbeitspensum nur um die fünf Prozent, begründet der CEO der BLT seine Bewerbung für das neue Mandat. Offenbar besteht beim Chef von Bahnhöfchen und Haltestellen genügend Zeit für eine Nebenbeschäftigung.