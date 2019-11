«Zukunft jetzt!» bei der Buch Basel

Auf los gehts los. Jetzt am Freitag beginnt die Buch Basel. Drei Tage Literatur und Politik, drei Tage Begegnungen mit spannenden Dichtern und Denkern, drei Tage Kulinarik und Musik (BaZ vom 5.11.). Die Buch Basel, organisiert vom Literaturhaus, ist nicht nur ein Literaturfestival, wo Autorinnen und Autoren ihre neuen Bücher vorstellen. Die Buch Basel ist ein geistiges Kraftzentrum der Region. Nie war dieses Festival so wichtig, so wertvoll wie heute. Weil die Gesellschaft wie nie zuvor seit dem letzten Weltkrieg im Umbruch ist, wirtschaftlich, sozial, politisch. Weil es ein Umdenken braucht, andere Perspektiven, Anregungen von aussen. In einer globalisierten Welt funktioniert auch die Literaturszene zunehmend international. Und das Basler Literaturfestival hat sich von Beginn weg international orientiert. Und gibt nun vom 8. bis einschliesslich 10. November eine vorzügliche Orientierung, was in der politisch-literarischen Öffentlichkeit anderswo abgeht.