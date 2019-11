Basler Archtiekten in guter Position für renommierten Preis

Strategie und Visionen

Schultze sagt: «Jedes Geschäftsfeld hat Spielregeln inhaltlicher Art. Als Büro haben wir die notwendige Grösse, dass wir die Erfahrung der Spezialisten mit der unvoreingenommenen Betrachtung junger Architekten kombinieren können. So entwickeln wir uns in den Geschäftsfeldern weiter, weil die Mitarbeiter voneinander lernen können und sich die Bedürfnisse in diesen Feldern auch ändern. So haben beispielsweise Pharma und Gesundheitswesen auch eine Parallele in den Betriebsabläufen. Und: Wohnen im Spital ist wesentlich.»

Bei allem Lerneffekt: Diese Ausgangslage dürfte manchmal auch zu Spannungen zwischen den Spezialisten führen. Wer ist wichtiger? Habe ich noch den gleichen Einfluss? Das sind Sorgen, vor denen fast niemand gefeit ist. Aber in einer Zeit, da sich die Firma auch als Immobilienstrategin versteht, bleibt wohl keine andere Wahl. Ein Beispiel sind Grundstücke, die gekauft werden, bevor überhaupt ein Investor gesucht wird. Für ein erfolgreiches Geschäft braucht es da mehr als nur eine visionäre Zeichnung.

Komplexe, anspruchsvolle, interdisziplinäre Projekte

Qualitäten von mehreren Spezialisten sind jedoch gefordert bei Grossprojekten wie dem neuen Kantonsspital in Aarau, ein 500-Millionen-Bauprojekt, bei dem Burckhardt + Partner den Wettbewerb gewonnen hat. Auch Marktleader wie Novartis oder Lonza nutzen die Stärke des Unternehmens in der Bearbeitung komplexer, anspruchsvoller und interdisziplinärer Projekte.

Burckhardt + Partner spielt also in der Liga der Grossen mit. Was geht da noch? Mehr Mitarbeiter, mehr Büros in mehr Städten? Schultze sagt: «Wir wollen uns weiterentwickeln – qualitativ.»

Das Unternehmernetzwerk Swiss Venture Club (SVC) vergibt alle zwei Jahre den Prix SVC Nordwschweiz. Am 28. November ist es in Basel wieder soweit. Aus über 100 vornominierten Unternehmen wählte eine 17-köpfige Expertenjury sechs herausragende Unternehmen aus. Diese Zeitung stellt die Nominierten mit einem Portrait vor.