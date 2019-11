Basel, total grün? Experten sehen schwarz

Auberginen wachsen auf dem Münsterplatz. Kartoffeln wuchern auf der Schützenmatte. In den Blumenrabatten der Stadt gedeihen Aprikosen statt Tulpen. Geht es nach der Grünen Grossrätin Jo Vergeat, soll Basel zum Agrarstaat werden.

Die 25-jährige Studentin will in sämtlichen Quartieren der Stadt Anbauflächen für Lebensmittel schaffen. Jede soll «mindestens» 1000 Quadratmeter gross sein. Das entspricht etwa der Fläche des 50-Meter-Schwimmbeckens im Gartenbad Bachgraben. Einen entsprechenden Vorstoss Vergeats hat die links-grüne Mehrheit des Parlaments am Mittwoch an die Regierung überwiesen (BaZ von gestern Donnerstag).