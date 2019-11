Basel steht vor einem Entwicklungsschub

Bis ins Jahr 2035 will Basel stark wachsen. Die Einwohnerzahl soll um 20'000, die Zahl der Arbeitsplätze um 30'000 steigen, wie ­Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann (Grüne) am Dienstagabend am 17. Basler Investorengespräch erklärte. Raum für diesen Entwicklungsschub bieten die acht Transformationsareale Westfeld, Rosental Mitte, Volta Nord, Walkeweg, Dreispitz Nord, Wolf, Klybeckplus sowie Klybeck- und Westquai. Zur Verfügung ­stehen insgesamt 113 Hektaren, also rund 160 Fussballfelder.