Aufbruch in ein neues Holzbauzeitalter

Auch Ausschneidearbeiten, etwa für Fenster, Leitungen und Steckdosen, übernehmen Roboter – und das auf den Millimeter genau. Die Aufgabe der Facharbeiter besteht darin, die vorgefertigten Elemente wie Legosteine zusammenzusetzen. Am Schluss wird das Dämmmaterial in die Wände eingearbeitet. «Beim konventionellen Bau kommt die Dämmung vor die Mauer, bei uns wird sie direkt in die Wand integriert. So spart man Platz und gewinnt Wohnfläche.»

Fünfte Generation

Anschliessend steht das fertige Haus in seinen Einzelteilen in Eiken bereit und wartet darauf, auf dem Bau zusammengesetzt zu werden. «Unser Ziel ist, auf der Baustelle möglichst wenig machen zu müssen, denn die Qualität passiert hier.» Pro Tag kann mit dieser Methode ein Einfamilienhaus vorgefertigt werden. «Für eine Schule werden wir ein dreigeschossiges Schulgebäude während der Ferien aufbauen», berichtet Elias, der das 140-jährige Familienunternehmen mit seinen 140 Mitarbeitenden seit zwölf Jahren leitet.

Christian Häring gründete 1879 die Firma, die heute bereits in fünfter Generation geführt wird. Die Häring-Gruppe mit Geschäftssitz in Eiken und Muttenz umfasst die Tochterfirma Roth in Burgdorf, die auf die Herstellung von Holztragkonstruktionen und Ingenieurholzbauten spezialisiert ist, sowie die chinesische Partnerfirma Haring Swiss Wood Structures Tianjin.

Nebst dem Verwaltungsratspräsidenten Christoph Häring gibt es insgesamt sieben Aktionäre aus der Familie. «Damit ein Familienunternehmen handelsfähig bleiben kann, muss die Verantwortung kumuliert und konzentriert werden. Aufgrund des guten Geschäftsgangs konnten wir Aktien zurückkaufen.»

Planung in 3-D

In der Produktionshalle wird indes weiter gesägt, gehämmert und geleimt. Da die Roboter nicht alle Arbeiten erledigen können, sind im hinteren Teil der Halle etwas mehr Zimmerleute anzutreffen.

Sie fertigen Elemente wie etwa eine Treppe in Handarbeit an. «Da wir Lehrlinge ausbilden, ist es wichtig, dass das Handwerk gelernt wird», erklärt Oscar Elias und betont dabei den hohen Stellenwert, den die Häring Gruppe der Ausbildung beimisst. Die Mehrheit der angestellten Zimmerleute sei jeweils auf Montage.