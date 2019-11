Auf Mäusejagd im Baselbiet

«Wie bitte, was wollen Sie wissen?», fragte mich eine Gemeindemitarbeiterin, als ich anrief, um in Erfahrung zu bringen, ob diese Baselbieter Gemeinde denn noch Mäuseschwänze entgegennehmen würde. Sie sollte nicht die Einzige bleiben, die auf meine Anfrage verdutzt reagierte. Denn der Brauch, Mäuse zu fangen und deren abgetrennte Schwänze der Gemeinde zur Vergütung abzugeben, ist vielen Menschen nicht mehr geläufig. So erzählten auch einige Verwalter davon, wie sie selber vor Jahrzehnten als Kinder noch Mäuse jagten, in ihren Gemeinden aber heutzutage niemand mehr diese Tradition pflegen würde.