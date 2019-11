An diesem Sieg litt die Armee lange

Kampfbegriff «Moskau» Die offizielle Schweiz blieb nicht neutral. Sie marschierte in der ­Viererkolonne des freien Westens. Und führte ideologisch ihren Kampf gegen Moskau. Die politische Rechte diffamierte die demokratische Linke als moskauhörig. Das führte zu ­grotesken Situationen.

AKW-Gegner, die in Kaiseraugst das Baugelände besetzten, wurden ­beschuldigt, das im Auftrag Moskaus zu tun. Überall wurden Subversive vermutet. Den Beweis lieferte der Fichenskandal vom 22. 11. 1989. 900000 Bürger und Bürgerinnen waren von der Bundespolizei ­überwacht worden. Wenn ich im Nationalrat die Armee kritisierte, tönte es von rechts «Moskau einfach». Rüstungsvorlagen wurden von den Bürgerlichen in der geistigen Achtungs­stellung bewilligt. Der ­Bundesrat beförderte die Armee wörtlich «zur Schule der Nation».

In dieser ideologisch aufgeheizten linksfeindlichen Stimmung gründete Andy Gross als Juso-Präsident, ab 1991 bis 2015 SP-Nationalrat, die Gruppe Schweiz ohne Armee, GSoA. Mit Getreuen lancierte er die Volksinitiative Schweiz ohne Armee. Diese ungeheure Herausforderung war wohl das ­denkbar verrückteste politische ­Himmelfahrtskommando. Für das bürgerliche Establishment grenzte es an Landesverrat. Dass die nötigen Unterschriften eingereicht werden konnten, war für mich ein Wunder.

Der Abstimmungskampf übertraf alles Bisherige. Die Initianten begeisterten mit kreativen Aktionen. Max Frisch schrieb extra ein Theaterstück. Andere überraschten mit ebenso grandiosen Einfällen.

Erfindung der ‹Diamant-Feier›

Auch die Gegner der Initiative liefen zur Hochform auf. Speziell Bundesrat Kaspar Villiger als Chef EMD, ­Eidgenössisches Militärdepartement. Er und seine Berater verteidigten die Armee mit einem hilfreichen Einfall. Ihnen fiel als Gedenktag 50 Jahre Kriegsausbruch ein. Realpolitisch war es absurd, den Angriff von Hitlers Wehrmacht vom 1. September 1939 gegen Polen zu feiern. Für die ­Abstimmungskampagne gegen die GSoA-Initiative allerdings nicht.

Mit dem Stichwort «Diamant» ­mobilisierte das EMD die Aktivdienstgeneration. Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg wegen der Bedrohung durch Nazi-Deutschland an den Grenzen standen. Für die meisten war der Aktivdienst das wichtigste Erlebnis in ihrem Leben gewesen. Jetzt zu ­«Diamant»-Feiern aufgeboten zu werden, um die Armee zu retten, appellierte an ihren Stolz.