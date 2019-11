Alles Gute kommt von oben – eine Komödie für Basel

Gemütliche Zimmer und ein fantastischer Blick über den Rhein ins Kleinbasel – was will man mehr! Das Haus in der St.-Alban-Vorstadt scheint ein ausgesprochenes Liebhaberobjekt zu sein. Doch es hat seine Tücken. Und das weiss der Häusermakler, denn er hat darin seine unheimlichen Erfahrungen gemacht. Das Haus ist nämlich bewohnt: von zwei Geistern. Es sind die verstorbenen Edi und Theres Sutter, die ehemaligen Besitzer der Liegenschaft, und sie unternehmen alles, um das Haus auch weiterhin für sich alleine haben zu können und nicht mit Mietern teilen zu müssen.