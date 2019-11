Achtung, Achtung: Das soll Kunst sein!

Mag der Film auch in Maine spielen, mag er auch auf Geschichten von Sarah Orne Jewett (1849–1909) fussen, die in Maine lebte und heute vor allem dort noch bekannt ist – vor allem wegen «Country of Pointed Firs» –, so hat sich Eggers doch entschlossen, im noch nördlicher gelegenen Nova Scotia zu drehen; also in Kanada. Extra hat man dort einen Leuchtturm errichtet, als gäbe es in Maine nicht genügend, die sich bestens geeignet hätten.

Was ist «The Lighthouse»? Ein Horrorfilm? Ein Film über das langsame Abgleiten in den Wahnsinn? Darf man ihn ernsthaft mit deutschem Expressionismus vergleichen? Ach was, Seemannsgarn, all das. Dieser Film ist das Experiment eines ambitionierten Filmemachers, für das er zwei gute bis sehr gute Schauspieler hat gewinnen können, das aber letztlich nichts anderes ist als eine riesige Enttäuschung.

Wahnsinn, dass manche Filmfreaks ernsthaft meinen, dies sei Oscar-Material!