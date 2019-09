Reinacher Anwohner stören sich an Pendlern

Parkplätze sind rar – zunehmend auch in Reinach. Es sind vor allem Pendler, welche die Parkflächen in den Quartieren belegen. Dies hielt Irène Kury, die Präsidentin der Sachkommission Bau, Umwelt und Mobilität (BUM), an der Reinacher Einwohnerratssitzung vom Montag fest. Das liege vor allem daran, dass die Stadt Basel wenig autofreundlich sei und die Pendler deshalb in die Vorortsgemeinden auswichen, wo die Parkgebühren – so sie denn überhaupt bestehen – tief seien.