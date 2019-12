Katja Christ tritt als Grossrätin zurück

Als am vergangenen Mittwoch der Basler Grosse Rat tagte, blieb in den Reihen der Grünliberalen ein Sitz leer. Katja Christ fehlte – zum ersten Mal seit ihrer Wahl ins Kantonsparlament im Jahr 2013. Die GLP-Parteipräsidentin war zu diesem Zeitpunkt in Bern und wählte als Teil der Vereinigten Bundesversammlung den Bundesrat. Sie wird auch die Budgetdebatte am kommenden Mittwoch im Grossen Rat verpassen. Vielleicht schaffe sie es, am Donnerstagnachmittag vorbeizuschauen, sagt sie. Dann finde in Bern nämlich keine Sitzung mehr statt.