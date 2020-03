Hafenbecken 3 - Umweltschutz geht anders!

Energieverbrauch und ­Emissionen

Beim Energieverbrauch pro transportierter Gütertonne fällt die Bilanz der Strasse gegenüber Schiff und Bahn mehr als doppelt so schlecht aus. Und auch was den CO2-Ausstoss betrifft, schneidet die Strasse viel schlechter ab. Würde die elektrische Energie für die Eisenbahn ausschliesslich aus nachhaltigen Energiequellen stammen – was durchaus möglich ist – wäre die CO2-­Bilanz der Eisenbahn am besten. Im Bereich der Luftschadstoffbilanz ist das Binnenschiff derzeit kaum besser als der LKW. Auch moderne Schiffe werden noch lange auf fossile Brennstoffe angewiesen sein und somit das Klima weiter belasten. Trotzdem will Basel den Hafen ausbauen und auf fossilbetriebene Schiffe setzen?

Es braucht intelligente Lösungen

Wenn die bedrohliche Zuspitzung der Klimaschäden begrenzt werden soll, braucht es ein grundlegendes Umdenken. Bisherige Strategien wie der ständige Ausbau von Infrastrukturen bringen uns nicht weiter. Im Gegenteil: Projekte wie das Hafenbecken 3 ­schaffen neue zusätzliche Probleme und zerstören einmalige Naturflächen.

Längst ist es Zeit für durchdachte, innovative Lösungen. Es gilt, bestehende Infrastrukturen effizienter und intelligenter zu nutzen. So nehmen wir unsere Verantwortung wahr. Die Zukunft braucht Lösungen, die Ressourcen und Natur schonen.

Das Projekt des Hafenbeckens 3 entstammt der alten Welt von «immer mehr» und «immer grösser». Die Kosten ­solcher Projekte werden riesig sein. Stoppt das Hafenbecken 3.