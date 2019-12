Die Tramlinie 8 – «eine absolute Erfolgsstory»

Vor fünf Jahren wurde die BVB-Tramlinie 8 über die Grenze nach Weil am Rhein erweitert. Dieses Jubiläum wurde am Samstag gefeiert. Eine Spezialfahrt mit dem historischen Trämmli führte von der Wendeschleife am Bahnhof Weil am Rhein durch die Basler Innenstadt ins Tramdepot am Wiesenplatz. Mit an Bord waren zahlreiche Politiker und Behördenmitglieder von beidseits der Grenze, welche die Verlängerung der Tramlinie 8 einst vorangetrieben hatten.