790 Millionen in 65 Schulbauten investiert

Da aufgrund der Schulharmonisierung mehr Schulraum nötig geworden war, musste man in den vergangenen zehn Jahren viele Neu- und Umbauten tätigen. So ist beispielsweise aus der Sekundarschule Theobald Baerwart am Rhein ein regelrechtes Bijou geworden. Und die Mitarbeiter des Baudepartements mussten aus den altehrwürdigen Räumen an der Rittergasse ausziehen, damit das historische Gebäude wieder zur Primarschule umfunktioniert werden kann. In der Erlenmatt beispielsweise und auch auf der Schorenmatte entstanden neue Schulhäuser.

Allerdings werden diese 65 Um- und Neubauten an 49 Schulstandorten nicht reichen. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen sind in den Gebieten Klybeck und Dreispitz weitere Schulhausneubauten nötig.