An der Beckenstrasse 10 im ­St.-Johann-Quartier will die Wohnbaugenossenschaft Areal einen Neubau mit 22 Wohnungen für benachteiligte Personen erstellen. Darunter versteht sie einkommensschwache Familien, Alleinerziehende, alleinstehende Männer unter 60 Jahren, Menschen mit Behinderungen oder am Rand der Gesellschaft. Die Genossenschaft legt jedoch Wert auf gute Durchmischung, damit kein Ghetto entsteht.