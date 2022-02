Zofingerconzärtli 2022 – Conradin Cramer alias Gloonradin Prahler Nach dem letztjährigen, pandemiebedingten Onlineconzärtli treten die Zofinger wieder auf der Bühne im Congress Center auf. Dominik Heitz

Das Programmheft für das Zofingerconzärtli, Basels älteste Vorfasnachtsveranstaltung, ist gleichzeitig das Billett. Foto: Dominik Heitz

Als im vergangenen Jahr pandemiebedingt keine Vorfasnachtsveranstaltungen stattfinden konnten, entschloss sich die Studentenverbindung Zofingia, ihr Conzärtli filmisch umzusetzen und allen Interessierten gratis online zur Verfügung zu stellen.

Doch so weit ist es nun nicht gekommen. Am Freitag konnte der Conzärtlipräsident Benjamin Sarasin mit Freude bekannt geben, dass die Veranstaltung wieder auf der Bühne stattfinden wird: vom 17. bis 19. Februar im Saal San Francisco des Congress Center Basel. Wie immer findet als erster Vorgeschmack auf den Anlass eine wilde Plakatwerbung in der Innenstadt statt. «Mordnacht» nennt sich die geheime Operation und ist auf Freitag angesetzt worden. Liegenschaftsbesitzer, welche die Plakate an ihren Fassaden wieder entfernt haben wollen, können dies über mordnacht22@mail.com beantragen.