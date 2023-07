Basler Pilotprojekt – Confiserie Beschle backt Recycling-Brot Die Konditorei verarbeitet überschüssige Backware weiter, die von der Stiftung Schweizer Tafel eingesammelt wird. Julia Gisi

Dank einem neuen Verfahren kann aus hartem Brot vom Vortag ein neuer Laib gebacken werden. Foto: Pino Covino

Die Zahlen sind erschreckend: Laut einer Studie der ETH werfen Herr und Frau Schweizer pro Jahr rund 40 Kilogramm Brot in den Abfall. Insbesondere in der Gastronomie oder bei Grossverteilern verliert die Ware bereits nach einem Tag ihren Wert. Und dies, obwohl das Brot an und für sich noch geniessbar wäre. Brot und Backwaren gehören damit, so die Studie, zu den Spitzenreitern beim Food-Waste.

Gegen diese Verschwendung von Lebensmitteln will nun die Confiserie Beschle vorgehen: In einem Pilotprojekt mit der Stiftung Schweizer Tafel backt sie neuerdings eine Art Recycling-Brot, das Rustico.

«Aus dem harten Brot vom Vortag können wir mit einem neuen Verfahren ein frisches herstellen», erklärt Peter Eigenmann, Geschäftsführer der Confiserie Beschle. Die Zutaten beziehungsweise das «alte» Brot dafür wird von der Schweizer Tafel bei Grossverteilern, Produzenten und Detaillisten eingesammelt und einmal pro Woche gegen eine Spende an die Confiserie geliefert. Dort wird das Brot eingeweicht und – nach der Zugabe von neuem Mehl und weiteren Zutaten – in einer Backform täglich zum «neuen» Brot weiterverarbeitet.

«Durch das Aufweichen wird dem Brot Gluten entzogen», so Eigenmann. «Indem wir neues Mehl dazugeben, behält das Brot seine Form – und wird nicht zum Fladenbrot.» So ist das Rustico, wenn es einmal aus dem Ofen kommt, denn auch besonders für den Toaster oder, im Winter, für ein Fondue geeignet. «Zu Hause ist es locker zwei Tage haltbar», sagt Eigenmann. Geschmacklich ist es – zumindest für den Laien – nicht von herkömmlichen Broten zu unterscheiden.

Aus einem Kilogramm überschüssigem Brot kann die Confiserie jeweils drei Kilogramm des Rustico herstellen. Dessen Produktionsmenge könne je nach Jahreszeit variieren: «Im Winter werden es pro Monat sicher auch mal bis 600 Kilogramm sein, jetzt im Sommer sind es gut 290 Kilogramm.»

Abnehmer auch innerhalb der Wyniger-Gruppe

Reich werde man durch das Recycling-Brot jedoch nicht. «Uns geht es hauptsächlich um die Verminderung des Food-Waste und darum, das Brot zu retten», so Eigenmann zur BaZ. Die Initiative dazu sei intern ergriffen worden. Zur Erinnerung: Die Confiserie Beschle gehört seit 2021 zur Basler Wyniger-Gruppe. Weitere Gastrobetriebe in der Unternehmungsgruppe sind beispielsweise das Ufer 7 oder die neue Buvette 7 – Flora am Rhy, die komplett auf Nachhaltigkeit setzt. Durch die neuen Connections innerhalb der Organisation sei man schliesslich auch auf die Idee gekommen, mit der Schweizer Tafel das Rustico-Pilotprojekt zu starten, gibt Eigenmann Auskunft.

Sabrina Munz von der Schweizer Tafel und Peter Eigenmann von Beschle präsentieren das Rustico-Brot. Foto: Pino Covino

«Für uns ist das eine Win-win-Situation», sagt Sabrina Munz, Verantwortliche für Marketing und Kommunikation bei der Schweizer Tafel. Die Menge der Backwaren, die die Stiftung täglich sammle, übersteige die Nachfrage bei weitem. Die belieferten sozialen Institutionen können gar nicht so viel Brot entgegennehmen. Nach Angaben der Stiftung handelt es sich dabei um vier Tonnen Brot pro Tag. «Mit dem Abnahmepreis, den die Confiserie zahlt, können wir ausserdem auch unseren eigenen Betrieb finanziell unterstützen», so Munz.

Nun bleibt nur noch abzuwarten, wie das Recycling-Brot bei den Kundinnen und Kunden ankommt. In der Gastronomie hätten sich immerhin schon einige Abnehmer gefunden, sagt Peter Eigenmann – zu den grössten gehört bisher die mit Beschle verschwesterte Buvette 7 – Flora am Rhy.

Julia Gisi ist Mitarbeiterin des lokalen Ressorts Kultur und Gesellschaft. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.