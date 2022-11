So stellt sich eine KI eine Kreuzung zwischen dem Autor und Apple-Gründer Steve Jobs vor. Illustration: KI (Dall-E)

In vierzig Jahren sind wir uns näher gekommen. Unsere Romanze begann in den 1980ern. Wir Menschen begegneten Maschinen von Commodore, Atari, Apple, Schneider und IBM. Die Heimcomputer von damals waren so primitiv, dass alle, die etwas von Elektronik verstanden, ihre Schaltpläne lesen konnten.