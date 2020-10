Kein Cortège, keine Innenstadt – Comité denkt nach wie vor an die Fasnacht 2021 Das Basler Fasnachtscomité richtet sich mit einem Schreiben an die Obleute. Und hält am eingeschlagenen Weg fest, die Fasnacht 2021 in abgespeckter Version durchführen zu können. Dominic Willimann

Es ist davon auszugehen, dass die Fasnacht 2021 ebenso als Nicht-Fasnacht in die Geschichtsbücher eingehen wird wie in diesem Jahr. Foto: Florian Baertschiger

In Reinach ist die Fasnacht abgesagt. In Laufen ebenso. Wie auch in der Fricktaler Fasnachtshochburg Möhlin. Es sind dies nur einige wenige Gemeinden aus der Region Basel, bei denen bereits jetzt klar ist, dass im 2021 keine offizielle Fasnacht durchgeführt wird. Möglich, dass sich auch dort Einzelne etwas einfallen lassen, doch ein organisiertes Fasnachtstreiben wird aufgrund des Coronavirus nicht stattfinden.

Anders in Basel. Da lässt das Comité die Tür zu einer Fasnacht nach wie vor offen. Das hat das Gremium den Vertretern der offiziellen Fasnachtsteilnehmern in diesen Tagen mitgeteilt. Die Gedanken gehen in Richtung «Fasnacht light», vorausgesetzt natürlich, die epidemiologische Lage entspannt sich bis dahin.

Klar ist jedoch bereits jetzt, was mit Sicherheit an einer möglichen Fasnacht 2021 ausgeschlossen werden kann:

Cortège

Musizieren in der Basler Innenstadt

Motorisierte Wagen

Chaisen

Traditionelle Guggenkonzerte

Kinderfasnacht

Das heisst: Gibt es eine Fasnacht 2021, wird diese in den Aussenquartieren rund um die Innenstadt abgehalten. Im Zentrum Basels sollen einzig Schnitzelbänke zu hören sein – in Restaurants und natürlich mit Schutzkonzept. Dafür wird es auch nicht nötig sein, Parkplätze aufzuheben oder den öffentlichen Verkehr umzuleiten. Gibt es eine Fasnacht, wird man in der Innenstadt davon herzlich wenig bemerken. An den abgehaltenen «Runden Tischen» war die Rede von «einer Fasnacht für Fasnächtler, die für die Zuschauer möglichst unattraktiv sein soll». Damit sollen grössere Menschenansammlungen verhindert werden. Und auch die Fasnachtszeiten dürfte eingeschränkt sein: Stand heute geht man davon aus, dass das Fasnachtstreiben an den «drey scheensche Dääg» jeweils um 13.30 Uhr startet (ausgenommen Morgestraich) und bis 23 Uhr dauert.

Ebenso gehen die Bestrebungen seitens Comité und Behörden dahin, vor allem dem Fasnachts-Nachwuchs die Möglichkeit geben, zusammen das Instrument im Rahmen einer Fasnacht spielen zu können. Bereits besteht die Plattform JETZT, die bis und mit Fasnacht 2021 weitere Aktionen durchführen wird. In Erscheinung getreten ist der Fasnachts-Nachwuchs bislang etwa mit einem Flashmob in der Innenstadt.

Mit diesen Planungen möchte das Comité darauf vorbereitet sein, sollte sich die epidemiologische Lage bis im Februar verbesseren. Inwiefern Cliquen, Guggen, Schnitzelbänggler und andere Fasnachtstreibende unter solchen Voraussetzungen aber Lust auf eine Fasnacht in den Aussenquartieren haben, ist eine andere Frage. Den Rahmen für eine mögliche Fasnacht 2021 haben das Comité und die Behörden zumindest bereits einmal abgesteckt.