Musikfestival BScene 2023 – Comeback unter veränderten Vorzeichen 2023 war die BScene zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein Publikumserfolg. Das mag am Rebound nach der Corona-Pandemie liegen – oder an einem hervorragenden Musikprogramm, in dem nur wenige Basler Acts auffielen. nik joyce

Unter den insgesamt 36 Acts, die in der Kaserne, im KHaus, im Neuen Theater und im Parterre One auftraten, gab es viel grossartige Musik zu entdecken. Foto: zvg

Die BScene ist nicht mehr das, was sie einmal war. Aus dem stadtweiten Fest, das Basels wichtigste Musikclubs für zwei Nächte belegte, ist ein überblickbares Festival auf dem Kasernenareal geworden. Die organisatorisch und ökonomisch sinnige Redimensionierung wurde bereits 2020 angedacht, konnte aber wegen der Corona-Pandemie erst 2022 durchgezogen werden.

Am Wochenende fanden 3200 Zuschauerinnen und Zuschauer den Weg an die Klybeckstrasse, vermeldete die Festivalleitung in einem Communiqué. Der Andrang habe ihre Erwartungen übertroffen. «Wir hatten mit rund 3000 zahlenden Festivalbesucherinnen und -besuchern gerechnet», sagte BScene-Präsident Jeroen van Vulpen der BaZ am Sonntag.

Gründung 1997

Auf dem Festivalgelände war am vergangenen Freitag eine Euphorie spürbar, wie man sie schon lange nicht mehr an einer BScene erlebt hatte. Unter den insgesamt 36 Acts, die in der Kaserne, im KHaus, im Neuen Theater und im Parterre One auftraten, gab es viel grossartige Musik zu entdecken. So etwa den Science-Fiction-Soul einer Evelinn Trouble, den metallisch ausgefrästen Trip-Hop von Barany, Kety Fuscos elektronisch verfremdete Harfenmusik, den mitreissenden Maghreb-Rock von El Mizan, Gigis verspielter Concious Rap, die klugen Soulvariationen der Emiliana Anastasia und den frischen Indie-Rock der Moonpools aus Basel.

Die BScene versteht sich seit ihrer Gründung 1997 als Schaufenster für die lokale Musikszene. Schade darum, dass Anna Aaron und Manuel Gagneux gerade an diesem Wochenende an den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen von Radio X in Münchenstein spielten. So fehlten an der BScene zwei der wichtigsten Exponenten der Basler Szene. «Radio X hat dasselbe Zielpublikum angezogen wie die BScene», bestätigte Jeroen van Vulpen. «Auch wenn wir am Samstag weniger Publikum hatten als am Freitag, so haben wir keinen Einbruch erlebt.»

2023 machten Basler Acts zwei Drittel des BScene-Programms aus. Mit mehr Lokalkolorit bei den auftretenden Acts wäre es wahrscheinlich schwieriger gewesen, das Festival wieder auf Erfolgskurs zu bringen, zumal das Jazzfestival in den letzten Tagen auch gestartet ist. Jeroen van Vulpen: «Wie wir das Musikprogramm zusammenstellen, hängt vor allem von den Eingaben der lokalen Bands und unserer Jury ab. Da gibt es keine Zauberformel.»

Ob die BScene heuer nicht bloss populär, sondern auch profitabel war, wird man erst in den kommenden Wochen wissen. «Auf die Schlussabrechnung sind wir alle sehr gespannt», verrät BScene-Präsident Jeroen van Vulpen.

