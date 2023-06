Ein Inbegriff der Lebensfreude: André Auderset. Quellen: Facebook/andre.auderset

Im Kanton Basel-Stadt geht ja alles, wie man weiss, und regieren vielleicht im Endeffekt weniger die Regierungsräte, sondern regiert auf der Metaebene sowieso das Anything-goes-Prinzip.

Typus: Schlaraffenland.

Das wird, wer kann es den Baslerinnen und Baslern verdenken, natürlich schampar gerne genutzt für allerlei Auswüchse der eher dekadenteren Art.

Warum auch nicht? Die von ihnen eingesetzten Volksvertreter, die Dolce-Vita-Grossräte (die wir für ihren Sommer-Sonne-Sonnenschein-Habitus durchaus liebgewonnen haben), dienen ja auch als prächtige Beispiele, ach was: als Vorbilder.

Eine Rutschbahn für die Dreirosenbrücke, ein Sonnensegel für die Freie Strasse: Kann man alles wollen, kann man alles machen.

Come on, es ist Sommer.

Und dann gibt es noch einen Mann, der sich bei solchen mickrigen Begehren wahrscheinlich eher nicht an seinem Schirmchendrink verschluckt, sondern nur sanft lächeln kann: André Auderset.

Ein Connaisseur, ein Bonvivant, ein Inbegriff der Lebensfreude, ja der Lebensbejahung.

Er weilt, wie in den letzten Jahren schon so gehandhabt, in der Woche der Bündelitag-Sitzung des Grossen Rats auf Mallorca – geht halt nicht anders, das Haus, das er mitbesitzt, ist nur dann frei, was soll er auch machen?

Ein bisschen blöd für ihn, dass sich das vor zwölf Monaten bereits zu einer bürgerlichen Sinnkrise ausgewachsen hat: Die Tempo-30-Abstimmung hat man verloren, wegen einer einzigen Stimme. Und nun droht dasselbe Drama schon wieder, wenns im Parlament um die hart umkämpften Stadtklima-Vorlagen geht.

Die Wortmeldungen seiner bürgerlichen Ratskollegen an diesem Dienstag: nicht zitierbar. Nur so viel: Der Ballermanngesang, nachts um zwei Uhr, würde im Knigge-Kurs nicht schlechter abschneiden.

Aber kann mans Auderset wirklich verübeln?

Schliesslich gilt, wie der Mallorca-Poet mit dem klingenden Namen Peter Wackel schon lange singt:

Aber scheiss drauf

Malle ist nur einmal im Jahr

Ole, ole

Und schalala

Und sowieso: Ist das Malle-Klima nicht einfach attraktiver als das in Basel herrschende «Stadtklima»?



Sebastian Briellmann ist Autor der Basler Zeitung. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.