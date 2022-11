Das Zwischenzeugnis der FCB-Spieler

– Comas spielt sich zu Spaniens Besten, bei Hitz denkt man weiter an Lindner Der FC Basel hat die ersten 30 Pflichtspiele der Saison hinter sich. Die BaZ zieht Bilanz und nennt im ersten Teil die Gewinner und Konstanten dieser Saisonphase. Dominic Willimann Oliver Gut Tilman Pauls

Die Gewinner

Arnau Comas ist in der Basler Innenverteidigung gesetzt. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Arnau Comas war beim abschliessenden 0:1 gegen GC der beste Basler. Der Spanier hat sich auf Anhieb zur Stammkraft im Abwehrzentrum entwickelt. Der Sprung von Barcelonas Reserve zum FCB ist dem Katalanen geglückt. Er stand bei 26 von 30 Pflichtspielen auf dem Rasen und zu seiner defensiven Ruhe und Stabilität gesellten sich gute Momente in der Offensive. Die zwei Tore gegen Winterthur oder zuletzt auch der starke Abschluss gegen GC sind Beweis dafür. Der Lohn für seine Leistungen in Rotblau: Comas reist in dieser Woche erstmals zur spanischen U-21.