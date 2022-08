Rotblau weltweit – Cömert sieht Rot, und Widmer hat ein neues Accessoire Gleich mehrere ehemalige FCB-Spieler treffen am Wochenende, darunter Breel Embolo und Ricky van Wolfswinkel. Derweil ist Guillermo Abascal in Russland äusserst erfolgreich. Tobias Müller

Mit der Sohle voraus: Eray Cömert (l.) sieht nach seinem harten Foul an Valentin Castellanos die Rote Karte. Foto: Keystone

Frankreich

In der letzten Saison war man sich ja nicht immer so ganz sicher, ob Jonas Omlin mit Montpellier seinen Club für die langfristige Zukunft gefunden hat, oder ob Südfrankreich lediglich eine Zwischenstation auf der Reise zu einem grösseren Verein in einer grösseren Liga ist. Nun ist Omlin immer noch in Montpellier, und in der zweiten Meisterschaftsrunde gegen Paris St. Germain gelang ihm eine sehr starke Partie – immerhin, wenn man die ersten 39 Minuten betrachtet. Der Keeper parierte gleich einige Abschlüsse der Superstars Lionel Messi und Neymar, und später scheiterte Kylian Mbappé auch noch vom Penaltypunkt. Nur leider war das Spiel nicht nach 39 Minuten fertig. Am Schluss hiess es 5:2 für die Favoriten von PSG.

Eine gute Leistung über die gesamten 90 Minuten zeigte Breel Embolo. Sein neuer Club Monaco erreichte gegen Rennes zwar nur ein 1:1, doch es war der 25-Jährige, der den wichtigen Ausgleich in der Schlussphase erzielte.

Niederlande

Für Ricky van Wolfswinkel und Twente Enschede gilt es gleich zu Beginn der Saison ernst. Am Donnerstag bekommt man es in der Qualifikation zur Conference League mit der AC Fiorentina zu tun. Es geht um Prestige und natürlich um ein bisschen Geld. Das Duell der beiden Clubs ist gleichzeitig auch das Aufeinandertreffen zweier ehemaliger FCB-Stürmer. Während Van Wolfwinkel und Twente mit zwei Siegen einen guten Start hinlegten und der Niederländer beim 3:0 gegen Fortuna Sittard traf, läuft es Arthur Cabral beim Serie-A-Club eher harzig. Zum Saisonauftakt der Fiorentina gegen Cremonese – mit Charles Pickel im Mittelfeld – sass der Brasilianer beim 3:2 nur auf der Bank.

Spanien

Oft auf der Bank sass in den letzten Monaten auch Eray Cömert. Nicht nur in der Rückrunde der vergangenen Saison bei seinem neuen Club Valencia, als er in der Liga lediglich in acht Partien eingesetzt wurde. Beim FCB zuvor in der Hinrunde lief es dem Verteidiger noch schlechter. Gegenüber «20 Minuten» sagte Cömert zuletzt in einem Interview zu seinem Abgang bei Rotblau: «Zu Saisonbeginn hatte ich noch meine Einsätze. Irgendwann kam der Punkt, wo gewisse Leute im Verein nicht mehr wollten, dass ich spiele. Sie glaubten vermutlich, ich würde nicht mehr alles für den FCB geben, weil mein Vertrag auslief. Ich habe trotzdem weiterhin versucht, dem Team so gut wie möglich zu helfen.» Nun möchte er bei Valencia zu alter Stärke zurückfinden. Zum Saisonauftakt gegen Girona gewann sein Team 1:0, Cömert stand vom Anfang an auf dem Rasen – doch nach 52 Minuten musste er bereits wieder unter die Dusche. Nach einem überharten Einsteigen sah er die Rote Karte.

Deutschland

Silvan Widmer wird nicht nur mit Lob überhäuft beim Bundesligisten Mainz, er hat sich auch ein nettes Accessoire gesichert in der Sommerpause, das er wohl nicht mehr so schnell hergeben wird: Der Verteidiger läuft bei seinem Club neu als Captain auf. Die erste Saisonpartie verpasste Widmer noch aufgrund einer Grippe, doch beim 0:0 gegen Urs Fischers Union Berlin stand er 90 Minuten auf dem Rasen. Widmer und Mainz, diese Kombination passt. Im Interview mit «Watson» erklärt der Schweizer Internationale, warum er sich so wohl fühlt im Club und dass er seinem Team, das nicht gerade mit Weltstars gespickt ist, trotz allem einiges zutraut. Zu seinen persönlichen Fortschritten sagt er: «Damals in Basel hätte ich es wohl tatsächlich nicht geglaubt, wenn mir jemand diese Entwicklung vorausgesagt hätte. Ich habe eine sehr gute erste Saison gespielt in Mainz, und ich glaube, Trainer und Verein merkten, dass man als Spieler und Mensch auf mich zählen kann.»

England

Zwei Spiele, zwei Tore: Nach dem monatelangen Vertragswirrwarr rund um Mohamed Salah bei Liverpool geht es wieder um Fussball und ums Toreschiessen für den Ägypter. Und das hat er in der Sommerpause offenbar nicht verlernt. Im Community Shield gegen Manchester City war er mit einem Treffer und einer Vorbereitung massgeblich am 3:1-Sieg beteiligt. Und auch in der ersten Meisterschaftspartie gegen Fulham (2:2) traf der 30-Jährige, der bis 2025 beim Team von Trainer Jürgen Klopp bleiben wird. Salah steht somit bei insgesamt 156 Treffern für Liverpool und ist nahe dran an Vereinslegende Michael Owen, der 158 Tore erzielt hat für die Reds. Mit den grossen Namen Alan Shearer, Wayne Rooney und Frank Lampard steht Salah bereits auf einer Ebene in einer anderen Statistik: Nach seinem Treffer gegen Fulham steht er bei insgesamt acht Toren, die er jeweils zum Saisonauftakt in der Premier League erzielt hat.

Russland

Als Trainer Guillermo Abascal Anfang Juni in Russland bei Spartak Moskau trotz dem anhaltenden Krieg mit der Ukraine einen Vertrag unterschrieb, sorgte das für Unverständnis und auch Kritik. Doch der Spanier liess sich davon nicht beirren, konzentrierte sich aufs Sportliche und legte mit seinem neuen Team einen nahezu perfekten Start in der Premjer-Liga hin: Nach fünf Runden steht man bei vier Siegen und auf Rang 1 der Tabelle.

Tobias Müller schrieb seinen ersten Artikel für die Basler Zeitung im Jahr 2011 und ist seit 2018 als redaktioneller Mitarbeiter tätig. Er beschäftigt sich vor allem mit Themen aus der Leichtathletik, dem Fussball sowie dem Freizeitsport. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.