Im Frühjahr 2024 ist fertig – Basler Cocktailbar Angels’ Share schliesst ihre Türen Während acht Jahren mixte das Bar-Team flüssige Kunstwerke. Nun schmeisst das Betriebsleiter-Duo das Handtuch. Die Bar wird in Basel eine Lücke hinterlassen. Kaspar Keller

Christoph Stamm (l.), Roger Grüter, Rebekka Salzmann, Bar-Hund Rubi, mit ihrem Cocktail-Buch, Angels’ Share, Bar. Foto: Lucia Hunziker

Lagert Scotch in einem Holzfass, geht jedes Jahr ungefähr zwei Prozent des Inhalts – der sogenannte Angels’ Share – durch Verdunstung verloren. Diesen Teil, so die Legende in Schottland, holen sich die Engel. Anders Beflügelte, die sich den Flug in den Norden ersparen wollten, fanden seit 2015 eine verlässliche Alternative an der Feldbergstrasse. Jetzt hat das Betriebsleiter-Duo Rebekka Anna Salzmann und Roger Grüter aber entschieden, die Bar zu schliessen. Im Frühjahr 2024 könnten in der Angels’ Share Whisky- und Cocktailbar die letzten Drinks gemixt werden.

Mit dem Angels’ Share verliert Basel ein Lokal, welches massgeblich dazu beigetragen hat, die Qualität gemischter Getränke zu verbessern. Konnte man vor einigen Jahrzehnten, wenn überhaupt, vielleicht in einigen 5-Stern-Hotels einen anständigen «Manhattan» bestellen, wird die Kultur der Cocktails heute zum grossen Teil in eigenständigen Lokalen zelebriert. «In den ersten Monaten haben die Leute teilweise den Kopf geschüttelt und sind wieder gegangen, als sie unsere Karte gesehen haben», sagt Inhaber Christoph «Chutz» Stamm.

Die Barkarte des Angels’ Share ist insofern anspruchsvoll, da sie jeden Monat komplett überarbeitet wird. Das sind jeden Monat zehn neue Drinks – früher zwölf –, deren Rezepturen das Bar-Team ausheckt. In der Küche hinter der Theke bereitet es selbst gemachte Sirups, Cordials und Infusionen zu. Sie ziehen mit Zucker die ätherischen Öle aus Zitrusschalen; sie experimentieren mit Steinpilzen, Randen und Spargeln; sie geben geschmolzene Butter zu Rhum Agricole, ehe sie die Mixtur kühlen und danach filtrieren.

Die Milchbar für Erwachsene

Viele Barkeeper vertreten die Meinung, dass Eis die wichtigste Cocktail-Zutat sei. Die zweitwichtigste, zumindest im Angels’ Share, ist Milch. Diese benutzt das Team, um Drinks zu klarifizieren und haltbar zu machen. Durch die Milch, im Angels’ Share benutzt man hauptsächlich solche aus pflanzlicher Herkunft, scheiden sich in einem säuerlichen Drink die Trübstoffe. Diese werden anschliessend mit einem Kaffeefilter oder einem Passiertuch herausgefiltert. Das Resultat: ein kristallklarer Cocktail mit eleganter Säure und einem samtigen Mundgefühl. Solche «Milk Punches» waren laut «The Oxford Companion to Spirits and Cocktails» bereits gegen Ende des 17. Jahrhunderts in Grossbritannien populär. Heute findet man solche Drinks in den besten Cocktailbars. Von zehn Drinks im Angels’ Share fallen fünf in diese Kategorie.

Zwar benötigen solche Cocktails mehr Vorbereitungszeit, bei der Zubereitung geht es dafür schnell. «Klar geht dadurch etwas von der Magie verloren, wenn der Barkeeper hinter der Theke die Drinks nicht mehr schüttelt oder rührt», sagt Betriebsleiterin Rebekka Anna Salzmann. Profitieren könnten von solchen sogenannten «pre-batched Cocktails» beide Seiten der Theke: «Vor kurzem hat es ein Gewitter gegeben, und das Lokal war innerhalb weniger Minuten voll. Da bist du froh, wenn du die Gäste schnell bedienen kannst», sagt Salzmann.

Rebekka Salzmann mixt einen Rhabarber-Thymian-Drink. Foto: Lucia Hunziker

Auch Christoph Stamm ist (mittlerweile) Fan von den vorproduzierten Cocktails: «Durch den schnelleren Service hast du mehr Zeit für den Gast», so der Inhaber. Früher hätten er und Roger Grüter jeweils noch lieber die Bar- als die Service-Schicht übernommen.

In den ersten Monaten nach der Eröffnung machte das Gerücht die Runde, dass in der Bar kein Bier ausgeschenkt werde. «Roger und ich mögen kein Bier», sagt Stamm. «Doch wer bin ich, den Gästen zu sagen, was sie trinken sollen.» Klar könne es den Stolz verletzen, wenn man so viel Energie in eine Barkarte steckt. Dennoch freut sich Stamm über jeden Biertrinker: «Bier kann man in jedem Lokal haben. Aber wenn jemand für sein Bier zu uns kommt, sehen wir das als Kompliment für die Atmosphäre in unserer Bar.»



Zu klein für diese Grösse

Stamm hat sich vor etwa drei Jahren aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Der familiäre Nachwuchs sei ein Grund gewesen, ausschlaggebend war jedoch die Grösse des Teams. «Wir waren ein super Vierer-Team, aber drei von uns mussten davon leben. Da lag die Entscheidung nahe, dass ich derjenige sein werde, der geht.» Seit Sommer 2021 führen nur noch Roger Grüter und Rebekka Anna Salzmann die Kleinbasler Bar. Da Grüter Ende Jahr aussteigen will, stand die gebürtige Thunerin vor der Entscheidung: Wie weiter?

Dass sie sich für die Geschäftsaufgabe entschieden hat, liegt zum einen auch an der Grösse der Bar, der fehlenden Terrasse und den damit verbundenen limitierten Möglichkeiten. «Im Winter bist du die ganze Zeit im ‹Seich›. Gleichzeitig musst du schauen, dass du genügend Geld zur Seite legst, dass du durch den Sommer kommst», sagt Salzmann, die lange mit sich gerungen hat. «Es war eine harte Entscheidung, aber es war die richtige.»

Angels’ Share Cocktail Book Christoph Stamm, mit dem Buch «Angels’ Share Cocktailbuch». Foto: Lucia Hunziker Als im März 2020 der Bundesrat den Lockdown verkündete, zögerte Christoph Stamm nicht lange. Er startete ein Crowdfunding. Das Ziel: 60’000 Franken für die Finanzierung eines Cocktailbuchs. «Bis dahin hatten wir schon etwa 500 verschiedene Cocktails kreiert», so Stamm. Nachdem die über 100 Drinks feststanden, wurden die Rezepturen nachgemixt und feinjustiert. Fotografiert wurden sie von Nicolas Gysin, dessen Auftragslage während der Pandemie ebenfalls eingebrochen ist. Ergänzt wurden die Rezepte durch persönliche Geschichten der Bartender, die in den letzten acht Jahren im Lokal gearbeitet haben. Für das Layout zeichnete Swiwi Design verantwortlich. Bislang wurden nur 200 Exemplare für die Unterstützerinnen und Unterstützer des Projekts verschickt. In den nächsten Tagen will Stamm nun einen Verlag oder eine Stiftung im deutschsprachigen Raum suchen, damit das Buch in höherer Auflage erscheinen kann.

Derzeit besucht die 30-Jährige die Kurse für das Wirtepatent. Kommt folglich ein Nachfolgeprojekt der aufstrebenden Bartenderin? «Nein», sagt sie. Zuerst wolle sie in Deutschland oder in Österreich Erfahrungen sammeln. «Momentan bin ich viel mit der Buchhaltung und der Administration beschäftigt. Der kreative Aspekt meiner Arbeit rückt dadurch in den Hintergrund», sagt die gelernte Malerin.

Wann genau das Lokal schliessen wird, steht noch nicht fest. Gut möglich, dass Salzmann erst im Frühling 2024 die allerletzte Runde ausrufen wird. «Von heute auf morgen werden wir nicht einfach so verschwinden, denn wir wollen unserem Wohnzimmer noch einen gebührenden Abschied geben», sagt Salzmann.

