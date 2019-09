Elektroautos könnten bald günstiger werden

Von den Autoherstellern muss laut der Studie Toyota die neue Regelung am wenigsten fürchten. Seit Jahren hat der japanische Autobauer eine grosse Anzahl an Hybrid-Autos im Portfolio. Dies dürfte reichen, um die Bussen zu umgehen. Laut der Studie muss auch Renault-Nissan weniger machen als andere: Dort sorgen die Verkaufsschlager Renault Zoe und Nissan Leaf für einen tiefen Durchschnittswert.

Keineswegs schaffen würde es Fiat-Chrysler: Doch die Hersteller haben eine Abmachung mit Tesla, um die eigene Flotte im Durchschnitt sauberer zu machen. Die EU lässt solche Deals zu. Ebenso wird nicht jede Marke selber gerechnet, sondern pro Konzern: die VW-Kleinwagen gleichen also die CO 2 -Schleudern von Porsche aus.

30 Millionen Franke Busse

Auch in der Schweiz müssen die Richtlinien eingehalten werden. Die Autoimporteure in der Schweiz haben noch etwas Zeit. Für allfällige Sanktionszahlungen sind im Jahr 2020 nur die 85 Prozent der neuverkauften Autos massgebend – und zwar die 85 Prozent, die am wenigsten CO 2 ausstossen. Bis 2023 sollen dann alle Autos gezählt werden. Wenn nicht mit dem neuen CO 2 -Gesetz, welches derzeit verhandelt wird, schärfere Richtlinien eingesetzt werden.

Doch die Importeure sind trotzdem auf einen Schub der Hersteller bei den Elektroautos angewiesen. Im vergangenen Jahr lag der durchschnittliche CO 2 -Wert in der Schweiz bei 138 Gramm pro Kilometer. Also gar noch über dem alten Richtwert. Die Krux: In der Schweiz sind SUVs sehr beliebt, und die stossen deutlich mehr CO 2 aus als kleinere Autos.

Die Importeure mussten wegen des Verstosses etwas über 30 Millionen Franken an Sanktionen bezahlen. Das macht bei rund 300'000 neuen PW im Jahr 2018 rund 100 Franken pro Auto.