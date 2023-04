Jazz in Basel – «Clubfeeling kriegt man nicht am Computer» Nach drei turbulenten Corona-Jahren blickt der Basler Jazzclub Bird’s Eye wieder optimistisch in die Zukunft. Obwohl es in der vermeintlichen Jazzstadt auch anderen Veranstaltern gut geht: Von einem Genreboom kann keine Rede sein. Nick Joyce

«Besser besetzt als vor Corona»: Milena Tebiri, Simona Saggese, Lukas Wyss und Simon Spiess (v.l.) vom Bird’s Eye Jazz Club Basel schauen zuversichtlich in die Zukunft. Foto: Pino Covino

Dem Bird’s Eye ging es in den letzten Jahren wie vielen anderen Musiklokalen in der Region auch. Allerdings tat sich der Jazzclub mit den schnell wechselnden Corona-Vorschriften des Basler Gesundheitsdepartements besonders schwer. Am Kohlenberg kam es 2021 zu einer behördlich verordneten Schliessung. Infolge wachsender Meinungsverschiedenheiten mit Beatrice Oeri, damals noch Präsidentin des Trägervereins Jazz-Live Basel, wurde der Clubgründer und langjährige künstlerische Leiter Stephan Kurmann freigestellt.



Simona Saggese, die seit 2010 für die Organisation, Kommunikation und Werbung beim Bird’s Eye zuständig ist, würde am liebsten nicht mehr über diese schwierige Zeit reden, als der Vorstand von Jazz-Live Basel im Rahmen der hitzig geführten Corona-Debatten viel Kritik auf sich zog. Ob die negative Berichterstattung durch die lokalen Medien mit ein Grund für den schleppend verlaufenen Kaltstart im März 2022 war, lässt sich nicht sagen.



«Heute ist das Bird’s Eye noch besser besetzt als vor Corona», versichert Saggese. «Irgendwie stimmt der Satz schon, wonach jede Publicity gute Publicity ist. Als subventioniertes Lokal fernab des Mainstreams haben wir wenige Möglichkeiten, in den Medien präsent zu sein.»