Zoff bei Trump-Beraterin Conway – Claudia Conway ätzt auf Tiktok gegen Trump – die Mutter geht Claudia Conway, die Tochter der gewieften Trump-Beraterin, schoss gegen den Arbeitgeber ihrer Mutter. Jetzt hat Kellyanne Conway gekündigt. Wieso? Alexandra Kedves

«Der Job meiner Mutter hat mein Leben ruiniert»: Claudia Conway, Kellyanne Conway. Keystone/Instagram

«Look at what I did! Seht, was ich getan habe!» Eigentlich hatte die 15-jährige Tiktokerin, die älteste Tochter von Donald Trumps Starberaterin Kellyanne Conway, sich, ihrer Familie und der Welt eine Pause gönnen wollen. Aber das Erdbeben, das Claudia Conway am Wochenende ausgelöst hat, war stärker als sie. Und so kommentiert sie die Kündigung ihrer prominenten Mutter dennoch – schockiert und gleichzeitig triumphierend. Generation Tiktok hat wieder einen Sieg errungen (hier gehts zum Tiktok-Video).