Ausrichtung auf den grössten Chemiemarkt der Welt – Clariant eröffnet seinen neuen Campus in Shanghai Der Spezialchemiekonzern aus Muttenz investiert 45 Millionen Franken in seine Niederlassung in China. Isabel Strassheim

Clariant will sich in China noch stärker etablieren. Der neue Campus soll helfen, dieses Ziel zu erreichen. Foto: zvg

Clariant richtet sich weiter auf den chinesischen Markt aus und investiert 45 Millionen Franken in einen neuen Campus. Shanghai ist neu der Sitz der China-Niederlassung des Spezialchemiekonzerns sowie eines Zentrums für Forschung und Entwicklung. «Der Clariant-Campus ist ein wichtiger Meilenstein für unsere dezidierte China-Strategie, unsere Teams werden dort unter einem Dach untergebracht», wird der neue Clariant-Chef Conrad Keijzer in einer Medienmitteilung zitiert. In Shanghai sollen rund 350 Mitarbeitende angesiedelt werden.

Der chinesische Markt macht 10 Prozent des Umsatzes von Clariant aus: Vergangenes Jahr erwirtschaftete der Konzern dort einen Erlös von 402 Millionen Franken. China ist der weltweit grösste Abnehmer von Chemikalien. Clariant hatte kürzlich den Bau einer neuen Produktionsanlage für seinen Katalysatoren-Geschäftsbereich angekündigt. Bald eröffnet zudem ein Werk eines Joint Venture mit Tiangang Auxiliary.

Ziel von Clariant ist, sich in China noch stärker zu etablieren und mehr Kenntnisse des Marktes, der Wettbewerbsvorteile und der Partnerschaften zu gewinnen. «Mit dieser Investition zeigt Clariant seine langfristige Ausrichtung auf China», so der China-Chef des Konzerns, Andy Walti. Mit dem neuen Zentrum will Clariant schneller und eingehender auf die chinesischen Bedürfnisse reagieren können.