Whistleblower bei Chemiekonzern? – Clariant-Aktien stürzen wegen möglicher Falschverbuchungen ab

Die Aktien von Clariant sind am Montag im frühen Börsenhandel prozentual zweistellig abgestürzt. Der Baselbieter Spezialitätenchemiekonzern muss seine ursprünglich für Mittwoch geplante Veröffentlichung des Jahresergebnisses verschieben. Hintergrund sind interne Hinweise, wonach Rückstellungen und Wertberichtigungen 2020 und 2021 falsch verbucht worden sein könnten.

Um 09.30 Uhr verlieren die Papiere von Clariant bei sehr hohen Handelsvolumen 14,3 Prozent auf 17,15 Franken. Das bisherige Tagestief kurz nach der Eröffnung liegt gar bei 16,55 Franken. Der Gesamtmarkt (SPI) notiert derweil um rund 2 Prozent unter dem Schlussstand vom Freitag.

Die Hinweise auf angebliche Unregelmässigkeiten bei der Verbuchung von Rückstellungen und Wertberichtigungen kommen in Börsenkreisen sehr schlecht an, zumal wenig Details über die Art der möglichen Falschverbuchungen vorhanden sind. Beobachter schliessen entsprechend nicht aus, dass frühere Ergebnisse nachträglich korrigiert werden müssen. «Nichts scheut die Börse mehr als die Ungewissheit», so ein Händler.

Da noch kaum News vorhanden sind, halten sich auch Analysten mit ihren Kommentaren vorerst zurück. Auch wenn das Ergebnis der Untersuchungen sowie der Umfang der möglichen Unregelmässigkeiten bisher unklar sei, erwarte man heute eine negative Aktienkursreaktion, heisst es in einem vor Börseneröffnung verschickten Kommentar der ZKB lediglich. Und auch bei der Bank Vontobel ist man nicht viel schlauer: Es sei eine negative Reaktion des Marktes zu erwarten, heisst es dort.

Mit einem Kursplus von gut 5 Prozent (Stand Freitag) seit Jahresbeginn konnten die Clariant-Aktien im bisherigen Jahresverlauf dem schwachen Gesamtmarkt erfolgreich trotzen. Umso mehr sehen Beobachter auf Basis der vorliegenden Informationen Raum für einsetzende Gewinnmitnahmen.

