USA töten Al-Qaida-Chef in Afghanistan – CIA spionierte in Kabul, Hellfire-Rakete traf Zawahri auf dem Balkon Zwar ist der Al-Qaida-Chef jetzt tot. Dass die Taliban «einem hochrangigen Terroristen Unterschlupf gewährt haben», ist für die USA wohl ein grundsätzlicheres Problem. Das sagt ein Kenner des Regimes in Kabul. Tomas Avenarius aus Istanbul , Tobias Matern

Kabul am 1. August 2022: Sicherheitsleute der Taliban in den Strassen der afghanischen Hauptstadt. Foto: Keystone

Das Zentrum von Kabul, das sind mit Betonpalisaden und Sicherheitsschleusen umstellte Ministerien, verlassene Botschaften, ein paar gute und viele schlechte Hotels. Dazwischen Läden, Restaurants, ein Park, viele Bettler und drumherum die besseren Wohngegenden. Das Stadtzentrum ist eine Hochsicherheitszone nach Taliban-Art: Nicht nur vor allen wichtigen Einrichtungen, sondern auch vor manchen grossen, luxuriösen Privathäusern stehen Kämpfer, die einen in Uniform, die anderen in ihren bunten Bauerntrachten. Wer in den bestens bewachten Gebäuden wohnt, weiss keiner. Aber es dürften Taliban-Führer sein oder andere wichtige Personen.