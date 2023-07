Vandalismus in Oberwil – Christusstatue von Wegkreuz abgerissen und beschädigt In der Baselbieter Gemeinde kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem Vandalismusvorfall. Die Täterschaft ist unbekannt. Linus Schauffert

Dieses Wegkreuz an der Ecke Allschwilerstrasse/Bienenstrasse wurde beschädigt. Foto: Google Maps

In der Nacht auf Dienstag kam es in Oberwil zu einem Fall von Kulturvandalismus. Wie die Gemeinde vermeldet, wurde an der Ecke Allschwilerstrasse/Bienenstrasse – also zwischen dem Postplatz-Kreisel und der Ziegelei – ein Wegkreuz mutwillig beschädigt.

In der Mitteilung ist die Rede von einem «bösartigen Vandalenakt» und einer «groben Sachbeschädigung». Die Täterschaft habe den Christuskorpus in brutaler Weise vom Betonkreuz abgerissen. Anschliessend wurde die Bronzestatue auf unbekannte Art und Weise hinunter bis zur Hauptstrasse transportiert.

Am Morgen des 25. wurde sie schliesslich von einem Mitarbeiter des Werkhofs in einer Blumenrabatte entdeckt. Die Christusstatue wurde leicht beschädigt und muss wieder am Betonkreuz befestigt werden. «Durch diese vermeintlich mutwillige Zerstörung und Beschädigung von wertvollem christlichem Kulturgut entstehen der Gemeinde hohe Kosten für die Instandsetzung», heisst es in der Mitteilung.

Zudem bedaure man die zunehmende und wiederholte Zerstörungswut gegenüber Kulturdenkmälern und bedanke sich für Hinweise.

Fehler gefunden?Jetzt melden.