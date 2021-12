Rettung für Birsfelden – Christoph Meury weibelt für vielfältige Zentrumsentwicklung Der ehemalige Theaterleiter sieht im Quartierplan Zentrum die Lösung für gleich viele Probleme. Tobias Gfeller

Für Christoph Meury ist der Quartierplan Zentrum ein Herzensprojekt. Im Gespräch und im Artikel will er nicht aus der Defensive heraus agieren müssen. Foto: Kostas Maros

Christoph Meury steht auf der rund 4500 Quadratmeter grossen Rasenfläche im Birsfelder Zentrum und erklärt, wie die geplanten Wohnbauprojekte Birsfelden guttun würden und warum es richtig ist, dafür freie Flächen zu überbauen. Der Quartierplan Zentrum, über den Birsfelden am 13. Dezember an der Gemeindeversammlung abstimmt, sieht 180 zusätzliche Wohnungen vor. Dutzende Bäume sollen dafür gefällt und im Rahmen des Quartierplans ersetzt werden. Bei 80 Prozent der Wohnungen handelt es sich um gemeinnützige und genossenschaftliche Wohnbauträger. Der ehemalige Leiter des Theaters Roxy in Birsfelden ist eines der bekanntesten Gesichter, das neben Gemeinderat und Parteien für das Projekt weibelt.