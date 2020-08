Moderner Neubau geplant – Christoph Merian Stiftung wirft Mieter raus Die Mietverträge von elf Wohnungen auf dem Basler Bruderholz müssen ausziehen. Die Christoph Merian Stiftung will dort neue Einfamilienhäuser bauen.

Die Mieter dieser beiden Häuser müssen umziehen, damit neue Einfamilienhäuser gebaut werden können. Foto: Google

Die Basler Christoph Merian Stiftung (CMS) hat die Mietverträge von elf Wohnungen auf dem Bruderholz gekündigt. Sie will an der Friedrich Oser-Strasse 10 und 12 ab Herbst 2021 acht neue Reiheneinfamilenhäuser und vier Mietwohnungen erstellen.

Die Mietverträge seien auf Ende September 2021 gekündigt worden, teilte die CMS am Mittwoch mit. Sie würden neben langfristigen Kündigungsmodalitäten eine individuelle Begleitung beim Finden einer neuen Wohnung oder Wohnform erhalten. Die elf betroffenen Mietparteien seien am Dienstag informiert worden.

Als Grund für die Neu- und Umbaupläne gibt die Stiftung an, dass die ehemalige Alterssiedlung nicht mehr den heutigen Ansprüchen genüge. Aufgrund der veralteten Bausubstanz komme für eine langfristige Nutzung von beständiger Qualität nur ein umfassender Umbau in Frage, heisst es in der Mitteilung.

Neu entstehen solle familienfreundlicher und ökologisch nachhaltiger Wohnraum mit einer deutlichen Verbesserung beim Energiebedarf und der Wärmeerzeugung, schreibt die Stiftung.

SDA/amu