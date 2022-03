Dritter Wahlgang steht an – Christine Kaufmann ist Riehens erste Präsidentin Riehen hat den zweiten Gemeinderatswahlgang hinter sich. Gewählt wurde ins Präsidium Christine Kaufmann (EVP) und in den Gemeinderat Stefan Suter (SVP). Mirjam Kohler UPDATE FOLGT

Christine Kaufmann hats geschafft.

Riehen hat gewählt. Im zweiten Wahlgang konnte sich Christine Kaufmann von der EVP gegen Daniel Albietz von der Partei die Mitte durchsetzen. Kaufmann erzielte 3731 Stimmen, Albietz konnte 3049 Riehenerinnen und Riehener von sich überzeugen. Auch der freie Platz im Gemeinderat konnte besetzt werden. Hier gewann Stefan Suter (SVP, 3458 Stimmen) gegen Edibe Gölgeli (SP, 2995 Stimmen).

Christine Kaufmann sagt zu ihrer Wahl: «Es war intensiv in den letzten Wochen. Wir haben zwar im Wahlkampf oft die Rückmeldung bekommen, dass sich Riehen eine Frau in diesem Amt wünscht. Aber ich selbst war bis zur letzten Sekunde unsicher, ob es reicht. Gerade als Kandidatin habe ich natürlich nur sehr selektiv mitbekommen, wie die Stimmung in Riehen wirklich ist.» Sie sei überrascht, dass das Resultat schlussendlich so deutlich sei.

Kaufmann kandidierte zum dritten Mal für das Amt. Sie verlor zuvor jeweils gegen ihren Vorgänger Hansjörg Wilde (parteilos).

Das Präsidium als Richtungsweiser?

Martin Leschhorn, SP-Einwohnerrat und Wahlkampfleiter von Mitte-links sagt: «Es ist für uns ein halber Sieg und ein halber Verlust. Dass Christine Kaufmann ins Präsidium gewählt wurde, hat auch viel mit dem grossen Engagement von Edibe Gölgeli zu tun. Wir konnten glaubhaft machen, dass wir mit unseren Kandidatinnen den Aufbruch für Riehen verkörpern, den es braucht.» Natürlich sei es aber grossartig, nun ein Mitte-links-Präsidium zu haben. Das werde den Gemeinderat prägen: «Und Riehen kann nicht mehr als bürgerliches Politbüro des Kantons hingestellt werden.»

Das Ergebnis zeige aber auch, dass es eine jüngere Frau in Riehen mit Migrationsgeschichte wie Edibe Gölgeli schwerer habe. Dass die Bürgerlichen jemanden wie Albietz aufstellen, der dermassen polarisiert, sei deren Problem. Klar sei, dass nun auch der Gemeinderat nochmal ausgeglichener sein müsse, sagt Leschhorn im Hinblick auf den dritten Wahlgang. Wer für das Bündnis kandidieren wird, müsse noch diskutiert werden.

Ein dritter Wahlgang steht an

Nein, er werde seinen Blumenstrauss nicht seinen Schafen verfüttern, wie es sein ehemaliger Parteipräsident Edi Rutschmann gerade im Scherz ankündigte, sagt Suter. «Ich freue mich natürlich, aber es ist mir im Leben immer wichtig, eine gewisse Ausgeglichenheit zu haben.» Er habe deswegen heute Vormittag noch eine Klavierstunde genommen. Es sei seine Verwurzelung in Riehen, dass er Leute seit dem Kindergarten kenne, die ihm die Wahl ermöglicht habe, ist er überzeugt.

Weil durch die Wahl von Christine Kaufmann nun deren bereits gewonnener Platz im Gemeinderat frei wird, gibt es nun einen dritten Wahlgang. Dieser ist auf den 15. Mai festgelegt.

