Tag 2 an den Swiss Open – Christian Kirchmayr bereits out Bei der 30. Ausgabe der Yonex Swiss Open sind alle Schweizer schon in der ersten Runde ausgeschieden. Neben dem Baselbieter erwischte es auch Sabrina Jaquet bei ihrem wohl letzten Auftritt in Basel. Luc Durisch

Christian Kirchmayr musste sich trotz starker Leistung geschlagen geben. Foto: Marco Kunz (Swiss Open)

Der Mittwoch ist traditionell ein Grosskampftag an den Yonex Swiss Open. So auch bei der 30. Austragung des Basler Badmintonturniers: Von 9 Uhr morgens bis spät in die Nacht fanden auf den vier Courts in der St.-Jakobs-Halle 63 Partien statt. Während sich die meisten Favoriten wie Carolina Marin – dank einem souveränen 21:10, 21:8-Erfolg – und Viktor Axelsen bei seinem klaren Zweisatzsieg gegen den Kanadier Jason Ho-Shue keine Blösse gaben, ist das Turnier für alle nationalen Spieler leider bereits wieder vorbei.

Der Therwiler Christian Kirchmayr beispielsweise unterlag dem Inder Sourabh Verma nach hartem Kampf mit 19:21 und 18:21. Dabei hatte der Baselbieter in beiden Sätzen lange gut mitgespielt und das Skore sogar meist angeführt. Dass die Partie so ausgeglichen verlief, war für Kirchmayr eine kleine Überraschung: «Eigentlich habe ich das Spiel vor allem als Formtest angeschaut. Dass es dann gegen einen der besten Spieler der Welt so knapp werden würde, habe ich nicht erwartet.» Deswegen schwingt in den Erläuterungen des Therwilers auch gleichwohl ein bisschen Entäuschung mit. Am Ende sei er daran gescheitert, dass er am Satzende die Extrameile nicht mehr zu gehen vermocht habe.

Jaquet verliert bei der Derniere

Auch für die beste Schweizer Frauen-Einzel-Spielerin Sabrina Jaquet ist das Turnier nach der ersten Runde vorbei. Bei ihrem letzten Auftritt in Basel scheiterte sie in zwei Sätzen gegen die stark aufspielende Dänin Julie Dawall Jakobsen und zeigte sich im Anschluss als faire Verliererin: «Wir sind ähnliche Spielertypen, versuchen beide, die Initiative zu übernehmen. Und dies ist ihr heute leider deutlich besser gelungen als mir.» Diese Niederlage ist für Jaquet aber kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Die Schweizerin ist weiter auf einem guten Weg für die Olympischen Spiele in Tokio. Auf der «Road to Tokio» ist sie aktuell auf dem 26. Rang. 38 Spielerinnen werden sich für Olympia qualifizieren.

Ebenfalls in der ersten Runde ausgeschieden sind Caroline Racloz und Jenjira Stadelmann im Frauen-Doppel sowie Yann Orteu und Aline Müller im Mixed-Doppel. Orteu schied mit seinem Partner Minh Quang Pham auch im Männer-Doppel bei erster Gelegenheit aus.