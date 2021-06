Influencer rühren Werbetrommel – Chinesen wollen wieder in die Schweiz Beliebte Tourismusziele wie Luzern melden Anfragen aus dem wichtigen Markt China für den Herbst. Jon Mettler

Bald wieder ein gewohntes Bild in Luzern? Chinesische Touristen machen Aufnahmen von der Kapellbrücke. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Die Rückkehr zur Normalität hat begonnen: Erstmals seit Beginn der Pandemie hat Schweiz Tourismus diese Woche wieder ein internationales Treffen durchgeführt. Im Tessin trafen sich auf Einladung der Marketingorganisation 27 Influencer aus dem Ausland, welche das Ferienland Schweiz ihren über 3,2 Millionen Kontakten in den sozialen Medien schmackhaft machen sollen.

Auch ein chinesischer Social-Media-Star war dabei. Deshun Huang wohnt in der Schweiz und teilt unter anderem auf Instagram und Tiktok seine Kurzfilme einer sommerlichen Postkarten-Schweiz. Grindelwald im Berner Oberland beschreibt er als «friedliches Dorf» in einer «unglaublichen Landschaft». Solche Posts sollen helfen, die chinesischen Touristen wieder in die Schweiz zu locken – und es sieht so aus, als seien die Kampagnen erfolgreich.