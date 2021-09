Undurchsichtiges Firmengeflecht – Chinesen planen von Liechtenstein aus riesiges Weltraumprojekt Ein von China dominiertes Konsortium will Elon Musk Konkurrenz machen. Die Spuren führen bis in die chinesische Armee. Und zu einer Briefkastenfirma in Vaduz. Uwe Ritzer

Liechtensteiner Himmelstraum: Abheben wie die Rakete mit Direktübertragungssatellit in Xichang diesen September. Foto: Li Jieyi (VCG/Getty Images)

Das Unternehmen, das Elon Musk Paroli bieten und eine neue Macht im Weltraum schaffen will, besteht aus kaum mehr als einem Briefkasten in Liechtenstein. Es hat keine eigenen Büros, keine Angestellten, nicht mal eine Website, und die Bilanz für 2019 weist nur knapp 25’000 Schweizer Franken Eigenkapital aus.

Anlagewerte, Sach- und Finanzanlagen – null. Die Trion Space AG ist eine «Kleinstgesellschaft» – so haben es ihre Verantwortlichen im Formular für das Registergericht angekreuzt. Umso merkwürdiger ist, dass sie gigantische Pläne verfolgt.

Die bei einem Treuhänder im Zentrum von Vaduz angesiedelte Briefkastenfirma ist zentraler Teil eines undurchsichtigen Firmengeflechtes, mit dem deutsche, vor allem aber chinesische Investoren mitten in Europa ein gewaltiges Weltraumprojekt etablieren wollen. In einer ersten Phase sollen 288 Satelliten ins All geschossen werden, später noch einmal so viele.