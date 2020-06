Votum des Volkskongresses – China verabschiedet Sicherheitsgesetz für Hongkong China geht auf Konfrontation mit der Sonderverwaltungszone Hongkong: Der nationale Volkskongress billigte am Dienstag ein umstrittenes Sicherheitsgesetz einstimmig.

Chinas Parlament hat am 30. Juni 2020 ein umstrittenes Sicherheitsgesetz für Hongkong verabschiedet. KEYSTONE Das Gesetz soll unter anderem die Verlegung von chinesischen Polizisten und Geheimdienstlern mit weitreichenden Befugnissen nach Hongkong erlauben. KEYSTONE Chinas Pläne zum Erlass des Sicherheitsgesetzes für Hongkong hatten in den letzten Monaten in der chinesischen Sonderverwaltungsregion zahlreiche Proteste ausgelöst. KEYSTONE 1 / 3

China hat nach Hongkonger Medienberichten das umstrittene Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit in Hongkong erlassen. Der Ständige Ausschuss des Volkskongresses habe das Gesetz am Dienstag in Peking verabschiedet.

Dies berichteten die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» und der Sender Now TV am Dienstag übereinstimmend. Das Gesetz richtet sich vor allem gegen Aktivitäten, die von Peking als subversiv oder separatistisch angesehen werden.

Das Votum sei einstimmig durch die 162 Mitglieder des Ständigen Ausschusses erfolgt, berichtete die «South China Morning Post». Eine offizielle Bestätigung der Verabschiedung lag in Peking zunächst nicht vor. Auch Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam, die kurz nach den Berichten in der chinesischen Sonderverwaltungsregion vor die Presse trat, wollte sich nicht zu dem Gesetz äussern.

Streng geheimer Text

Nach unbestätigten Medienberichten soll das Gesetz als Höchststrafe lebenslange Haft vorsehen. Einzelheiten des Gesetzes, das nach der Verabschiedung als Anhang in Hongkongs Grundgesetz aufgenommen wird, sollen erst am Nachmittag Ortszeit in Peking veröffentlicht werden. Bisher war der Text streng geheim gehalten worden.

Das Sicherheitsgesetz stösst in Hongkong und auch international auf scharfe Kritik. Es ist der bisher weitestgehende Eingriff in die Autonomie der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Kritiker befürchten ein Ende des Grundsatzes «ein Land, zwei Systeme», nach dem die frühere britische Kronkolonie seit der Rückgabe 1997 unter chinesischer Souveränität regiert wird. Mit dem Gesetz umgeht die kommunistische Führung das Hongkonger Parlament.

( SDA )