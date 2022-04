Shanghai im Lockdown – China und Omikron, eine toxische Kombination für die Weltwirtschaft In Chinas grösster Stadt sind nach dem jüngsten Corona-Ausbruch 26 Millionen Menschen im Lockdown. Welche Folgen das für Unternehmen rund um die Welt hat. Claus Hulverscheidt aus Berlin , Lea Sahay aus Peking

Bald schon drohen die Containerschiffe aus China auszufallen, warnt eine deutsche Ökonomin: Handelshafen in Qingdao. Foto: Chinatopix, AP

Weltweit warnen Unternehmen Ökonomen vor den Folgen der neuen Lockdowns in China. «Eine grosse Herausforderung für Schweizer Unternehmen» seien die Einschränkungen in Shanghai, Zhejiang und Jiangsu, sagt die Handelskammer SwissCham Shanghai. In einer Umfrage erwarten fast alle befragten Firmen geringere Umsätze. 86 Prozent gehen davon aus, dass das jährliche Gewinnziel beeinträchtigt wird.